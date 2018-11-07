【馮冠華專欄】靜待美國期中選舉結果

11 月 7 日推介 - 廣汽（2238）

1）上日港股市況總結：恆指週二反覆造好。承接美股升勢，恆指高開 128 點並重上 26000 點以上，但升幅在 A 股走低下迅速消失，最多曾倒跌 108 點。午後 A 股跌幅收窄，恆指更在 A 股收巿後一度發力，最多曾上升達 225 點。最終報收 26121 點，上升 186 點。大市成交按日再下跌約 13% 至 812 億，滬深港通總成交按日也下跌約 12% 至 69 億，流向轉為淨流出，但金額只是四千多萬而已。北向也轉為淨流出，金額約 18 億。藍籌 40 升 9 跌 1 持平。



板塊方面，醫藥、電訊及教育在習總昨天點名後普遍上升，石油、本地地產及基建股也不俗。相反，騰訊（700）、手機設備、半導體及澳門愽彩股則較弱。做空方面，佔大市成交回落至 13.7% 水平。牛熊証街貨最新比例是 45:55，重貨區方面，熊証仍在 26500-26549，牛証也不變在 25150-25199。

簡評：若不是在昨天三時後，港股出現了一段小升浪，整天的市況可說是甚為悶場；在美國中期選舉前夕，這也可以理解的。成交大減下自然啟示性不高。南及北向資金均轉為淨流出，但由於金額不多，市場應不會太看重。同樣地，一天的沽空比率下降也不會代表危機消除。



A 股連續兩天在下午收復不少失地，港股昨天在 A 股下行時也不見大量沽壓，拖累指數的主要是騰訊而已。昨天上升的板塊動力也不見得特別的強，看似買賣兩閒、靜待中期選舉結果。

收市後有多間公司公佈 10 月份數據（見點 3），中資劵商股 10 月盈利倒退應是市場預期之內，由於有政策轉變，如板塊因 10 月數據而受壓可視作買入機會。吉利（175）的 10 月銷售按年升幅只有 3%，去年基數高是一個原因，長汽（2333）的減價戰亦可能影響整體板塊的表現，比亞迪（1211）的數字也是普通，反而廣汽（2238）因 Camry 的銷售理想，數字較吸睛。

美國期中選舉的點票會在香港時間早上開始，民主、共和兩黨誰會先在眾議院拿下 218 席，獲得控制權，市場預料中午前有初步結果。參議院選情更為激烈，形勢或需更長時間才會明朗。筆者個人覺得，由於有習川會在後，選情對中、港股市未必有即時影響。之前筆者也指出貿易戰只是借囗，對抗中國的領導威脅才是重點，相信兩黨在此也有共識，所以距離真正轉勢還有頗遠的路。

2）美股上日市況總結：美股三大指數週二造好，道指收升 173 點或 0.68%，標指及納指則分別上升 0.63% 及 0.64%。美滙指數回落至 96.23，十年期債息上升至 3.231%。紐約期油再下挫至 61.77 美元。港股 ADR 下跌 82 點，相當於恆指 26038 點水平。

3）個股訊息

利好 ：廣汽（2238）- 十月銷售提速

利淡 ：吉利 （175）- 十月銷售同比増長放緩

中資劵商股，包括中信（6030）、廣發（1776）、國泰君安（2661）、海通（6837）及華泰（2661）10 月淨利全下挫，跌幅由 19-93% 不等。

龍源電力（916）- 10 月發電量增長放緩。

4）新股訊息：新加坡建築商 HON CORPORATION（8259）今天掛牌，昨暗盤造好，收報 0.66 元，較招股價 0.5 元高 32%。

了解更多港股資訊動態，請見香港鉅亨證券：www.anuesec.com