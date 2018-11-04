大型PCB廠健鼎及泰鼎本周揭露財報 獲利同獲看好

大型 PCB 廠今年第 3 季營收多有亮麗表現，華通 (2313-TW) 已公布第 3 季獲利，單季稅後純益 9.85 億元，每股純益 0.83 元，累計前 9 月稅後純益 19.64 億元，每股純益 1.65 元；而本周泰鼎 (4927-TW) 及健鼎 (3044-TW) 均將公布財報，預計第 3 季將有創新高的獲利表現。

大型 PCB 廠健鼎、泰鼎及欣興 (3037-TW) 在第 3 季的營收都創新高，甚至泰鼎也已公布 10 月營收，以 12.38 億元改寫 8 月營收紀錄，再創歷史新高，月增 29.84%，年增 21.37%，主要受惠泰國廠區完成產能擴充、消費性電子 PCB 接單增加等因素推升。

法人看好健鼎第 3 季的獲利因產能利用率提升、匯兌有利因素的的挹注，在營業規模擴大下，毛利率可望較第 2 季增加 1-2 個百分點，登上 19% 的大關。

健鼎第 2 季稅後純益 10.01 億元，季增 22.5%，年減 3.94%；上半年稅後純益 18.26 億元，年減 6%，每股純益為 3.47 元。健鼎科技第 3 季營收 147.23 億元，法人估健鼎稅後純益維持在 13 億元以上，單季每股純益約 2.47 元，前 3 季稅後純益約 32 億元每股純益約 6 元。

健鼎生產 PCB 應用端主要在記憶體模組、硬碟、筆記型電腦、光電板、手機及伺服器、汽車板等為主，也是小米手機 PCB 板供應商，健鼎湖北仙桃廠在去年第 4 季增加每月 60 萬平方呎新產能，仙桃廠總產能增至每月 180 萬平方呎，整體產能已達每月 900 萬平方呎，健鼎科技本季湖北仙桃廠將新增 60 萬平方呎，推升全產能到兩岸每月 960 萬平方呎。

同時，健鼎主要 PCB 生產基地在江蘇無錫，但 8 月 1 日無錫基本工資上調 7%，對下半年成本增加帶來不利因素。