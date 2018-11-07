【華冠投顧】盤後分析：月線明天挑戰翻揚

劉彥良 分析師

美國期中選舉結果符合市場預期，參議院由執政的共和黨拿下、眾議院則由民主黨取得優勢。不確定性消除，美股電子盤也由黑翻紅，不過在 1 點過後賣壓漸增，亞股當中除了台灣外全數下殺翻黑，故今晚美股的走勢就相當關鍵。

明天台股的月線扣抵值來到 9806 點，也就是說台股明天只要不大跌就能讓月線翻揚，有利多方向上挑戰萬點和缺口 10272~10428 點。只是我發現美十年期公債殖利率已重新回到 3.2% 附近逼近前高 3.261%，成為台股反彈行情中投資朋友最需要持續關切的變數。

許多個股昨弱今強，尤其是漲價概念股和蘋概股，如果投資朋友追強空弱就很容易被多空雙巴。震盪盤就是如此，操作難度相當高，所以操作上就要更加小心謹慎勿隨盤勢起舞。

今天高達 1250 家收漲，但是有些個股是跟著大盤氣氛混水混魚，也就是說反彈完很快就會轉弱，所以主力大戶和法人還在調節的個股，投資朋友應趁反彈站在賣方甚至空方。

※以上內容由華冠投顧 劉彥良分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。

歡迎免費加入劉彥良老師的 Line 群組 ID： https://goo.gl/oZU5mY

詳細操作策略，請加入劉彥良 老師 Line 群組

服務電話：(02)6630-3231

華冠投顧官網：https://goo.gl/Sxjorg