你所不知道的珍奶奇蹟

文／楊瑪利

你一定喝過珍珠奶茶，但你可能不知道，1983 年發源於台灣、再由台灣人推廣到全世界的珍珠奶茶，已可算是台灣新經濟奇蹟。

怎麼說呢？首先，若問台灣哪一款食品是走到世界各地最容易吃得到的家鄉味，珍奶一定排名第一。

濃郁奶茶香，搭配 Q 滑有嚼勁的粉圓（俗稱珍珠），這一杯冰冰涼涼的珍奶，已在數十個國家、數百個城市大受歡迎。金髮藍眼的白人、穿著回教服飾的回教徒、各色人種等，人手一杯珍奶，已是世界共通的風景。

美國前國務卿希拉蕊在競選總統期間，2016 年 4 月 18 日到紐約拉票時參訪「功夫茶」，第一次嘗到珍奶，連讚四次「Good！Good！Good！Good！」店員提醒珍奶可以咀嚼時，她嚼了幾口後說，「我從來沒有『嚼』過茶。」

台灣隱形冠軍 把「珍珠」變寶石

珍奶是台灣奇蹟的另一個原因是，當它行銷到海外時，價格通常是台灣的二到三倍以上，甚至比星巴克還要貴。高價值與高價格擦亮台灣形象。

在台灣大街小巷買一杯珍奶，約 50 元台幣上下，但到了海外、即便在開發程度比台灣落後的國家，如東南亞，通常一杯價格是 100 元台幣以上。

為什麼到海外比較貴？因為食材幾乎都從台灣原裝出口，以確保原汁原味的品質。多年前我曾在上海一家中餐，點了一杯珍奶，當時價格 18 元人民幣。有一次我赴中東杜哈出差，竟然遇到兩位台灣年輕人在購物中心內開了一家茶飲店，各國人排隊買珍奶，當時一杯折合台幣是 108 元。

珍奶能在全世界大放異采，很重要的原因是背後已有完整的供應鏈，這也是台灣能締造珍奶奇蹟的原因。

過去幾年來台灣茶飲連鎖品牌紛紛到海外開店，如貢茶、日出茶太、CoCo 都可、快可立、春水堂等，不僅讓這些台商蛻變為國際企業，陸續上市上櫃，他們幕後的原物料廠商，包括茶葉、粉圓、鮮果等，以及食品機械設備、包裝材料、整店輸出顧問等產業，也規模愈來愈大。

整店輸出業者常自比為「茶飲界的鴻海」。 至於茶飲界的粉圓王、封口機王、杯王、泡茶機王，也都來自台灣。粗估光是台灣珍奶產業鏈產值已達 3000 億台幣，更不用說海外創造的產值。

但多年來珍奶幕後的產業鏈一向低調、神祕。本期《遠見》記者追追追，為讀者解構這神祕供應鏈，分析為何一顆顆「珍珠」，能變成台灣產業桂冠上的寶石？

本期也關心 11 月 24 日九合一大選。今年從縣市長以下的各級選舉，光候選人就有 2 萬多名，把台灣攪得一片沸騰。其中最受關注的六都市長，又以國民黨高雄市長參選人韓國瑜最吸睛。自從今年 4 月宣布投入高雄選戰以來，自稱又老、又醜、又窮、又禿的韓國瑜，200 天來如何大戰民進黨，打成網路聲量與好感度第一。本期有多位候選人的專訪與分析，包括韓國瑜、陳其邁等人。

另外本期也關心長照 2.0 實施後，為何還有很多長照難民？並以鹿港頂番婆水五金聚落為縮影，探討台灣農地違章工廠合法化，為何這麼難？這些都是台灣在選舉狂熱後，必須冷靜思考、慎重規劃的議題。

來源：《遠見雜誌》 2018 年 11 月

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