車用PCB需求強＋轉投資日商CMK獲利躍進 精成科Q3獲利倍增

受惠於車用電子需求轉強，PCB 大廠精成科 (6191) 與其轉投資的日本 PCB 大廠 CMK，第三季同步繳出亮眼成績單，CMK 單季獲利季增 23.7%，優於預期，精成科單季獲利更是倍增，單季每股淨利高達 0.43 元；展望後續，CMK 提到因需求強勁，新產線預計於今年 12 月陸續啟用，替營收與獲利新增成長動能。CMK 是日本車用 PCB 龍頭大廠，6 日於日股盤後公布上季 (2018 年 7-9 月) 財報，拜車用 PCB 訂單再度轉強，單季營收 226.93 億日圓，年增 7.2%，單季合併營益 10.31 億日圓，成長 2.3%，合併純益大增 23.7% 至 9.4 億日圓。而從 CMK 的財報表現，不難發現，停滯近一年的車用電子，需求已經從今年第三季起重新恢復成長動能。



值得注意的是，本土 PCB 大廠精成科，目前也專注在車用 PCB 領域，四年前更已與 CMK 深化合作，目前 CMK 仍是持股約一成的大股東，雙方關係密切、互動頻繁。而精成科同樣受惠於車用電子需求重現成長動能，今年第三季單月營收已經都站上 20 億元大關，第三季每股淨利 0.43 元，較今年第二季倍增。



展望後續，CMK 看多車用 PCB 產業需求，尤其提到，因先進駕駛輔助系統 (ADAS)、次世代車款普及，車用 PCB 市場持續擴大，旗下泰國子公司「CMK Corporation(Thailand)Co., Ltd.」將投資約 50 億日圓在現有工廠廠區內增設車用 PCB 產線，而新產線預計於 2018 年 12 月陸續啟用，藉此可將泰國工廠產能較現行提高約 25%，並替營收與獲利成長注入新動能。

