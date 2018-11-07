【新光證券】盤前分析



◆盤勢分析

5 日美股漲跌互見，6 日台股小幅開高後走低，多家重量級企業下修第四季展望、股價王 10 月營收衰退、蘋果評等再遭外資調降評等、美科技股表現疲弱等壞消息，令大盤盤中大跌逾 106 點，蘋概、被動元件、矽晶圓、百貨等族群都慘遭洗劫，所幸臨近收盤，多方加碼金融及重量級權值股，使得大盤守穩 9800 點，終場加權指數收在 9824.95 點，下跌 64.86 點或 0.66%，成交額 1191.96 億元。 OTC 指數收在 116.71 點，下跌 2.05 點或 1.73%，成交額 292.68 億元。

6 日台股日線結束連六紅，失守五日及月線關卡，日量成長逾 13%，不過，9 日 KD 維持黃金交叉，技術面並未轉弱。籌碼方面，三大法人同步賣超，其中外資現貨結束連六買，期貨部位則連二日偏空操作。由於美期中選舉將於週三揭曉，到時政策兩黨仍需整合，對美中貿易發展仍有變數，此外，週三及週四聯準會將進行貨幣政策會議，結果於週五公布，雖然美就業狀況佳，不過市場預期本次會議將維持利率不變，預期近期大盤仍將於 9800 點上下百點間盤整，因外資已偏空操作，建議盤中宜留意美電子期走勢及大型權值股變化，隨機應變調整持股。

