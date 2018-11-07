【華冠投顧】美國兩黨分裂共治、貿易衝擊可望減緩

鍾騏遠 分析師

#一分鐘盤勢概況：

由於美國期中選舉結果，分別由共和黨掌握參議院、由民主黨掌握眾議院，這代表川普過去二年的執政表現，不沒有他本人所預期的樂觀。多數美國民眾仍舊不滿意川普的表現，因此離民意最近的眾議院，反倒是民主黨拿下。除了國際事務步調改變之外，後續中美貿易態度，美國將會更加保守。若貿易戰影響美國國內經濟，則後續強化的可能性將會大幅度降低。

「分裂共治」究竟對中美貿易有何影響，主要的原因在於川普過去一直猛打中國，為的就是激發美國的排中情緒，而這一次的選舉結果，代表多數民眾並不買帳。也就是說，中國製造雖然影響美國勞動市場，但是由於中國是全球大型的消費市場，失去這個市場，則許多企業都會受到衝擊。如果川普執意要與中國爭貿易優勢，則可能會失去二年後的連任機會。

台股明天月線扣抵值將會步入低檔區，今天大漲之後，明天除非開盤大跌百點，否則月線就會呈現上揚的角度，台股將可維持反彈的多方格局。爾後要克服 10/11 的跳空缺口，必須要有 2 千億的量能，才有機會突破。因此未來如果連續三天量能高於 1300 億，就是值得好好觀察的時機點。

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