【馮冠華專欄】大起大落，強弱板塊現形

11 月 6 日推介 - 中教控股（839）

1）上日港股市況總結：恆指週一在人民幣回軟及 A 股偏弱下低開低走，盤中曾一度大跌逾 700 點。但午後 A 股跌幅有所收窄，恆指也收復少許失地，最終報收 25934 點，下跌 552 點，蒸發了上週五的一半升幅。大市成交按日大跌約 46% 至 925 億，滬深港通總成交按日也大跌約 58% 至 79 億，流向為淨流入，金額 10.6 億。北向仍為淨流入，但金額大減至 9.4 億而已。藍籌 2 升 48 跌。



板塊方面，光伏股受中央點名支持成逆市奇葩，個別教育股也有追捧；內房則是回吐較大板塊。做空方面，佔大市成交再上升至 15.1% 水平。牛熊証街貨最新比例是 48:52，重貨區方面，熊証仍在 26500-26549，牛証也不變在 25150-25199。

簡評：沒有千多點的大升，也未必會發生五百多點的回調。考慮到上週升市的主因，包括貿戰消息、人民幣及超賣，而前兩者在週末及今天又有所逆轉，所以今天蒸發一半的升幅實不為過。留意到大市成交鋭減，而南下資金淨流入也有所增加，整體來看還不算太壞。

昨天港股的回軟也會令投資者較易分清強弱股份 / 板塊。內銀、內險、中資劵商和基建板塊相對表現較強，內航和紙業股在人民幣逆轉即大幅回調屬頗失望。內房受廣州富力（2777）發新股的建議影響而走低，資金周轉問題仍會拖累板塊表現。騰訊和手機設備股也不應碰。



光伏股昨天雖大升，但板塊內的公司普遍質素一般，棄不足惜。個別教育股昨天的走強，相信和習總在博進會的點名有關。醫藥、農業、開礦及文化是其他點名行業，但在香港的上市公司，教育股應還是較直接簡單的板塊。楓葉（1317）和中教（839）仍可留意。

2）美股上日市況總結：美股週一個別發展。巴群的大型回購令金融板塊普通上升，能源股也受雪佛龍被調高評級而造好，但蘋果則再被大行調低評級，再加上川普指政府正在調查亞馬遜、Facebook 與 Google 等科技大廠是否有違反「反壟斷法」情事，科技股受壓。道指收升 191 點或 0.76%，標指及納指則分別上升 0.56% 及下跌 0.38%。美滙指數回落至 96.34，十年期債息也回落至 3.201%。紐約期油再下挫至 62.69 美元，VIX 上升約 2% 至 19.96。港股 ADR 反彈 120 點，相當於恆指 26054 點水平。

3）個股訊息（資料來源 - 信報、蘋果日報）

利好 ：

油服公司 - 中石油（857）擬加快頁岩氣等非常規資源開發，中海油田服務（2883）和安東油田（3337）可留意。

中信證券 （6030）及海通證券（6837）- 收到中證監下發的《結案通知書》，經審理後，中證監認為，兩公司及其相關員工在 2015 年的涉嫌違法違規案違法事實不成立，決定該案結案。

4）新股訊息 ：

內地物業管理服務提供商新城悅（1755）今天開始買賣，其暗盤價以最高位 2.97 元收市，較招股價 2.9 元，升 0.07 元或 2.41%。

正在招股的內地污水處理服務供應商達力環保（1790）公布，經諮詢獨家賬簿管理人並經計及當前市況後，決定下調招股價範圍至 0.5 元至 0.599 元。該公司將於明日截止招股，原先招股範圍為每股 0.6 元至 0.8 元。

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