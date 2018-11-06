凌通Q3每股賺0.74元 看好未來智能家電、玩具等商機

消費性 IC 設計業者凌通 (4952)，公布今年第三季成績單，單季每股淨利 0.74 元，展望後續，因凌通已經成功切入 AI 領域，預估未來在智能家電、智能玩具等領域，能有不錯的績效。凌通 2018 年第三季合併銷貨收入為 7.68 億元，合併營業淨利為 9100 萬元，合併稅後純益為 8000 萬元，單季每股淨利 0.74 元。



與 2017 年第三季相較，2018 年第三季銷貨收入減少 8.3%，稅後純益減少 16.2%，每股淨利 15.9%，單季毛利率則為 34.8%。



2018 年前三季合併銷貨收入為 22.25 億元，較去年同期下滑 9.2%，合併營業淨利為 2.5 億元，較去年同期減少 24.3%，合併稅後純益為 2.32 億元，較去年同期減少 17.4%，今年前三季每股淨利 2.13 元，較去年同期減少 17.4%。



在物聯網及 AI 大趨勢的科技浪潮席捲之下，各種結合 AI 語音、影像辨識的應用如雨後春筍般的興起，凌通不單成功導入各式智能玩具、機器人、無人機的開發外，更將拓展至智慧家電等領域，後續績效可期。

