近30年前 他發明了全球資訊網 如今 想整治亂象

近 30 年前，柏納斯李 (Tim Berners-Lee) 發明了全球資訊網(WWW)，現在，他想整治亂象。

一項網路科技高峰會週一在葡萄牙里斯本舉行。在會中，柏納斯李透露了一項新的計畫 "網路合約"。此一計畫的目的，是要在政府，企業與民眾之間，推廣基本原則，改善網際網路，並打擊仇恨言論，解決隱私擔憂，阻止政治操弄。

「只要上線，就會發現我們的權益與自由遭到了威脅，」他在宣布該計畫的聲明中說道。柏納斯李並指出，這項合約列出了清晰且堅苦的責任，希望有權力能夠改善網際網路的人，確實遵行。

已有逾 50 家企業與機構 -- 包括臉書，谷歌與法國政府 -- 都已簽署了該合約。此一合約定於 2019 年 5 月完整公布。

目前為止，該合約包含九項基本原則。該合約要求各國政府確保所有國民都能連上網際網路，企業必須尊重消費者隱私與個人資訊，網民則應為每個人創造豐富與相關的內容。

柏納斯李在里斯本告訴 CNN 記者說，讓網民管理自己的資訊，對每個人都有利。

他說，個人資訊對企業的價值，並不如預期。該談話駁斥了科技公司必須蒐集個人資訊，才能獲利的觀點。

一旦網民能夠管理自己的資訊，未必就只會隱藏起來，柏納斯李說。網民仍可能選擇與他們的雇主或交易的企業分享他們的資訊。

「管理自己的資訊，並不意味隱藏自己，與外界完全隔離，」他說。「能夠與需要的人分享自己的資訊，才是快樂的事。」