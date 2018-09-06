華通8月營收49.53億元 創今年新高 蘋果新機效益9月發酵

PCB 廠華通 (2313-TW) 今 (6) 日公布 8 月營收，以 49.53 億元創今年新高，月增 9.41%，年減 0.18%，華通 8 月出貨蘋果產品較 7 月增加，但實質蘋果新機的類載板製程，最快 8 月最後一周才會進入量產，新機板出貨效益，將在 9 月明顯出現。

華通 8 月營收 49.53 億元，與法人預估月成長 10% 相符，累計前 8 月營收 309.67 億元，年減 1.69%，法人估，華通 9 月營收將再較 8 月成長。

根據目前已發布 8 月營收的蘋果零組件供應鏈營收來看，多數廠商月營收成長維持在 10% 內，大立光 (3008-TW) 8 月營收月增 3.34%，可成 (2474-TW) 8 月營收月增 11.3%，GIS-KY(6456-TW) 8 月營收月增 9.79%，TPK-KY(3673-TW) 8 月營收月成長 24.37%

華通第 2 季營收 105.57 億元，稅後純益 4.97 億元，每股純益為 0.42 元，上半年營收 214.87 億元，稅後純益 9.79 億元，每股純益 0.82 元；法人估，第 3 季在蘋果新機板拉貨帶動下，營收將可季增 25-30%，營收估達 132-137 億元。

目前蘋果在新世代 iPhone 手機主板，均使用類載板高階產品，新料號有較佳的價格，若拉貨順利，加上生產經濟規模效益，華通第 3 季毛利率與總體獲利表現可期。

法人估，華通今年產能擴充主要是在重慶廠 HDI 及惠州精密軟硬複合板，其中重慶廠目前已完成增加高階 HDI 產能，約 8-10 萬平方英呎，預期可滿足美系客戶傳統旺季需求，也能增加未來供貨中國廠商的彈性。

至於軟硬複合板，法人估，華通今年約新增 20-30% 產能，主要也是著眼美系客戶電池管理模組、無線耳機、及中國客戶鏡頭模組規格提升需求；華通上半年受到美系客戶手機銷售不振影響，產能利用率偏低。