【華冠投顧】盤中解析：月線反壓沈重

劉彥良 分析師

月線反壓沈重加上擔憂美國期中選舉結果的不確定性，台股開平走低盤中下跌近百點，目前指數在 9800 點附近震盪。

蘋果遭降評，昨晚再跌 2.8%，拖累大立光 (3008)、可成(2474) 和玉晶光 (3406) 等蘋概股重挫，就連昨天攻上漲停的穩懋 (3105) 今天也大跌 6%。

漲價概念股 10 月營收不佳，指標股環球晶 (6488)、國巨(2327) 和華新科 (2492) 都重挫，僅 MOSFET 逆勢走強。

以技術面上來看，下半周月線能否翻揚將是關鍵，如果月線持續把台股往下壓，則前低 9400 必須守穩才能打出第二支腳。

現階段國內外變數仍多，包括台美選舉、美中貿易戰、FED 升息、美債殖利率走高、全球 GDP 下滑和財報公告等等，操作上建議多強空弱、短線操作，選股回歸基本面。

※以上內容由華冠投顧 劉彥良分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。

歡迎免費加入劉彥良老師的 Line 群組 ID： https://goo.gl/oZU5mY

詳細操作策略，請加入劉彥良 老師 Line 群組

服務電話：(02)6630-3231

華冠投顧官網：https://goo.gl/Sxjorg