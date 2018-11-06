過年長假 FUN心遊

文●陳富琴

每逢春節假期，親朋好友有較長的共同放假時間，加上年終獎金的挹注，旅遊預算也充裕些，尤其明（二○一九）年的春節假期長達九天（二月二日～二月十日），想趁長假與親友團聚、洗滌身心，又不願在國內旅遊景點人擠人，規劃比較遠、天數較長的出國行程，是最好的選擇。

二月上旬南半球是夏季、北半球則是冬天，景觀各有特色，去哪比較好？兩位年資都超過二十年的優秀導遊，針對不同地區推薦春節旅遊行程。

【南半球】

如果想去南半球，有二十九年帶團經驗的資深領隊兼導遊李廣華說，紐西蘭是春節旅遊首選。

紐西蘭南、北島

全球罕見同時擁有兩種特殊且截然不同地形的紐西蘭，堪稱世界地理教室，分為南、北島，典型的島國有綿延的沙灘與海岸。南島是冰河地形，有壯麗的冰河、峽灣、冰蝕湖；北島是火山地形，有火山高原、溫泉，不同地形造就不同的自然景觀。紐西蘭是電影拍攝的熱門景點，其中電影「魔戒」系列呈現的壯闊景觀更吸引許多遊客前往。當地人天生愛冒險，許多極限運動的發源地都在此，如高空彈跳、跳傘等，讓追求刺激的人趨之若鶩。

二月寒假過年期間，位處北半球的台灣正值寒冬，而這時候的南半球是夏天，氣候溫暖、陽光充足卻不悶熱，舒適宜人。想避寒，從事戶外活動，曬曬溫暖陽光，李廣華說，去一趟紐西蘭南、北島，可以享受一趟風光明媚、舒適，又可滿足刺激感的旅程。

【北半球】

二月的北半球正值冬天，氣溫偏低，想賞雪、體驗零下溫度，可以考慮來趟加西、美西或歐洲之旅。

加拿大西部

專攻美加地區、有二十三年導覽經驗的資深導遊原文麟說，二月加拿大西部氣溫在攝氏零度以下，雖冷還不至於無法忍受。境內洛磯山脈的湖光山色、瀑布，萬年沖刷的天然石橋，搭纜車上二二○○公尺高山頂鳥瞰氣勢磅礡的洛磯山脈，還有機會體驗不同於國內和日本的溫泉泡湯樂趣，拉車時間雖長，但可以聽導遊介紹加拿大的歷史與人文。搭乘從桃園機場直飛溫哥華的班機，可以省去轉機等待時間，且相對旺季最高可省下近三○％的旅費，原文麟說「省下荷包與時間，可以盡情享受真正北國的加西之旅。」

美國西部

美國是一個自然景觀、科技進步併存的繁榮國家，既有鬼斧神工的自然風光，又有令人流連忘返的遊樂場所。

加州迪士尼樂園是全家共享歡樂的首選，那裡有熟悉的卡通明星、新奇刺激的遊樂設施，是大人小孩都無法抗拒的歡樂天堂。而進入環球影城，電影中的場景就在眼前，票房賣座電影變形金剛、神鬼傳奇、侏儸紀公園等驚奇場景等你造訪。如果喜愛樂高積木創意堆砌，原文麟推薦加州的樂高樂園。

如果喜歡欣賞大自然，不可錯過多次被票選為「一生不可不去景點」的大峽谷國家公園，除了在天空步道就近觀賞被科羅拉多河萬年沖刷出來的壯麗峽谷之外，搭乘直升機穿梭峽谷間，鬼斧神工雕琢出來的景色更讓人頻頻驚呼。而被喻為「會唱歌的溪流與高貴的森林」的優勝美地，則是國家公園之父約翰繆爾一生捍衛的人間仙境，到此一遊，或許你會想效法賈伯斯在這完成終身大事。

歐洲

整個歐洲信手拈來都是值得一去的國家，不論多國總覽之旅或一國深度旅行都值得考慮。二月的歐洲很多國家都可能下雪，冷冽的空氣中彷彿還留著聖誕佳節天使喜報平安的氣息，李廣華特別推薦中西歐，包括法國、德國、瑞士、荷蘭、英國等，法國巴黎香榭大道、凱旋門、羅浮宮；白雪公主、灰姑娘故事發源地德國黑森林；瑞士白雪皚皚的少女峰、馬特宏峰，還有聞名全球的百年名錶……。有時尚之都米蘭、水都威尼斯、羅馬競技場等義大利、西班牙、葡萄牙的南歐行程；東歐奧、捷的美麗小鎮等人文景緻也值得造訪。

李廣華說，天氣雖然比較寒冷，但是少了人潮的擁擠，更能好好享受暢遊的樂趣，這時走在歐洲中古世紀的小鎮，能夠盡情徜徉在多采多姿的歐洲歷史故事與文藝復興、建築美學、人文藝術的氛圍，而且春節期間相對容易享有較具品質的旅遊。

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來源：《現代保險雜誌》 359 期

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