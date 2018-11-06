類全委保單 能挺過金融波動？

文●許資旻

美中貿易戰狼煙四起，英國脫歐協議動向、中東敘利亞衝突、撤除北韓經濟制裁，全球政治動態未穩，市場頭頂上的烏雲一片片飄來，甚至有「金融危機再起」的風聲。而類全委保單背後是盤根錯節的 ETF、股票、債券、基金，有沒有可能因投資市場起伏過大而潰不成軍，再步金融海嘯後塵？

二○○七～二○○八年的金融海嘯，投資市場死氣沉沉，在海嘯襲擊前國人瘋買的投資型保單業績一落千丈。隨著金融市場回溫，近幾年投資型保單才慢慢回鍋，歷經慘痛經驗，保險業陸續推出不同型態的投資型保單，其中委託投信投顧代操投資標的的「類全委保單」於二○一三年問世。

近來投資市場熱絡，隨著 ETF 愈來愈夯，可投資 ETF、又有專家代操的類全委保單成為民眾投資的口袋名單，成為推動投資型保單熱賣的商品之一，截至今（二○一八）年第一季，全權委託投信公司的有效契約金額占保險公司分離帳戶保險商品資產比例，從二○一五年的二十八％升至三十四％。

「類全委保單就是買一個基金中的基金，以其他基金為投資標的，不直接買股票、債券，」中華民國人壽保險商業同業公會副祕書長陳昌正表示，類全委保單會先鎖定投資標的，再交由經理人操作，雖然選擇的標的都相對穩定，但畢竟是進入投資市場，仍有市場波動的風險。

全球瘋買 ETF 市場波動加劇

「現在 ETF 的問題就是商品太多，」富蘭克林證券投顧研究部副總經理羅尤美指出，近年市場波動大，的確與 ETF 商品愈來愈多有關。

根據元大投信統計，今年截至九月底台灣 ETF 市場規模由去年底的三四八四億元升至五三六七億元，大增七十九．七四％。而國際會計師事務所安永發布的報告預估，全球 ETF 市場規模將在二○一九年達六．四兆美元、在二○二○年達七．六兆美元。且該報告也指出，九十七％受訪的市場操盤手預期未來三年不論在歐洲、亞洲甚至是全球最大 ETF 市場的美國，機構投資人仍然會持續投入 ETF。根據瑞士信貸銀行報告指出，截至二○一六年底，指數追蹤共同基金和指數 ETF 的資產總額為五．一兆美元，占美國共同基金市場的二十六％，其中光是 ETF 市占率就達十三％。

羅尤美表示，目前類全委保單的投資標的以被動式 ETF 為主。類全委保單的代操經理人，常以股、債、多空策略的三足鼎立方式分散客戶風險，若有一方走跌，還有其他項目可以支撐。「類全委保單可將基金、ETF、債券通通綁在一起，但只要大環境不好，誰也無法倖免於難，此時『跌得少就是贏家』，」陳昌正認為，如果要在波動時追求「大家跌、唯你賺」，通常是風險較高的投資方式，但類全委經理人通常是以分散風險、小賺小跌策略為主，當保戶看到投資績效表現是「跌得少、彈回來得更快」，基本上就已經在投資策略上贏許多人了。

專家代操穩賺？還是有風險！

陳昌正表示，若想要自行委託基金經理人代操也是可行辦法，但要兼顧保障與投資，就要找兩個金融機構，也要自行判斷合適的投信投顧機構。不想承擔「挑選經理人」的重擔，就可以透過類全委保單，將挑選的責任交給壽險公司。金控旗下壽險公司推出的類全委保單，幾乎由自家投信代操，績效成敗由財團一起負責。「業者想要維持類全委保單的買氣，維持績效就是最好的口碑，」陳昌正說。

「類全委保單由專家代操，對抗金融波動的能力尚佳，但『挺過不代表你可以毫髮無傷』，」羅尤美強調，無論自選標的或委託專家代操，都要透過時間價值讓績效有發揮的空間，「短進短出」是投資型保單績效不彰的最大致命傷。

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來源：《現代保險雜誌》 359 期

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