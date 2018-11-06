【華冠投顧】營收衝擊電子股，櫃買月線遇支撐

鍾騏遠 分析師

#一分鐘盤勢概況：

美科技類股拉回整理，台股今天雖然一度開高，但是由於量能突然縮減，造成指數翻黑修正。除了受到月線反壓影響之外，市場觀望美國期中選舉，導致資金提早獲利出場。而漲價題材由國巨營收利空，而出現連動性下殺。整體而言，雖台股走勢仍維持盤整偏多，但是 10/11 的空方缺口帶有大量，月線直接攻克著實不易。

類股方面被動元件以國巨、華新科為首，10/30 的低點目前仍未跌破，後續是否轉空，仍須觀察低點之前是否出現支撐。蘋概股方面，由於中國市場銷售動能不佳，類股必須以 10/11 的低點為防守點，目前可成已跌破該日低點，相關個股必須要留意。

目前外資在籌碼方面，雖然仍舊偏向多方，但是後續中美貿易戰是否出現曙光，以及聯準會會議結果不明，加上台灣的地方首長選舉，G20 工業國高峰會，都是影響全球股市表現的變數。唯美國薪資成長創高，可望帶動第四季消費動能，唯個股操作仍以分批佈局為宜。

歡迎免費加入鍾騏遠老師的 Line 群組 ID：https://goo.gl/2qLvaM

詳細操作策略，請加入鍾騏遠 老師 Line 群組

服務電話：(02)6632-1000

華冠投顧官網：https://goo.gl/Sxjorg