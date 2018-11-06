解密手機保險 認清這些不會賠！

文●許伊婷

剛到手、熱騰騰的全新手機，總是用得提心吊膽，像寶貝般捧在手心上呵護，深怕一不小心摔壞、泡水，心如刀割！

3C 智慧型的普及，手機價值更高昂，卻沒有傳統手機 Nokia 三三一○的金剛不壞之身，且隨著與人類生活愈緊密，手機重要性急速升高，可謂另類親密伴侶，為「它」買份保險，乍聽之下也不奇怪。

電信業者腦筋動得快，創造新型態的服務，自行設計一套手機保固方案，但「內容像保險卻不是真的保險」引起爭議，被消基會及金管會盯上，於是金管會要求今（二○一八）年初起，電信業者若要提供事先收取費用換取限期人為保固維修，只能販售保險公司推出的保單，且還要具備財產保險業務人員資格。

行動裝置保險是新時代的產物，確實有不少人願意為手機買單，從開賣第一個月銷售超過七．六萬張，保費收入一八一九．七萬元來看，手機「保固」成功轉型為「保險」，更讓消費者多了一層保護。

行動裝置保險保意外 不保「正常損耗」

舉凡在電信門市內購買的全新手機、平板電腦、筆記型電腦、行動手環…… 等，只要不是商業用途（如：點單用平板、展示機⋯⋯），都可以投保行動裝置保單，當裝置無法正常使用或因不可預料的事故而毀損，一年可免費維修三次，最多保兩年。

就好比人身保險不保美容整型、因歲月流逝而衰老，若裝置僅外殼損壞，還能正常使用，行動裝置保單就不會啟動，而長期使用導致機身氧化、磨損或螢幕影像殘留、烙印、色偏…… 等「正常損耗」，也都不是保險會理賠的「病症」。

另外充電器、傳輸線、耳機等附屬配件不在承保範圍內，需注意的是，現在很多手機與電池合為一體，但電池容量不足或電壓電流不當等故障，也不在承保範圍內。

每月保費最低百元有找 三電信和這家合作

目前各家行動裝置保險保單條款大同小異，差別在於費率及換新機自付額。

中華、遠傳、台灣大哥大、台灣之星及亞太五大電信的行動裝置月繳保險費為九十八～三五八元不等，中華及遠傳電信以安卓（Android）、蘋果（Apple）區分，再依裝置價格計算保費，台灣大哥大、台灣之星、亞太則直接以裝置價格計價，保費會併入電信費帳單計收。五大電信中，有三家與美商安達產險合作。

除了月繳方案，產險業者也推出「年繳（一次給付型）」，而在電信門市購買空機未辦門號，因無電信費帳單，想購買行動裝置保險只能選擇「年繳（一次給付型）」方式。

手機回不去、修不好 置換新機最低千元

當裝置無法修復或維修費用高於置換費用時，保險公司會以「置換同款（級）新機」方式進行理賠，若同機款停產、缺貨會以類似規格新品替代，客戶需支付置換自負額一千～四千五百元不等，而原來送修的行動裝置會歸保險公司所有。

手機中最貴的部位就是「螢幕」，部分高價手機螢幕破裂，維修費用從五千元起跳，當維修價高於置換費用，會以置換新機方式理賠。舉例來說，蘋果產品只要是 iPhone 6s（含）等級以上機型螢幕，原廠維修價均超過置換價四千五百元，iPhone X 甚至高達九千元，保險理賠方式會請客戶自負四千或四千五百元換取新機。

而蘋果公司產品原廠和副廠維修價相差一倍，保險會以原廠規範處理，因此蘋果系列手機、平板直接置換新機的機率較高。

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來源：《現代保險雜誌》 357 期

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