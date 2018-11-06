醫療開銷 惡質保母 新手爸媽的育兒恐懼

文●何楷平、黃晴冬

政府端出育兒牛肉，真的能解決「錢不夠」的問題嗎？調查顯示，台灣年輕人認為，家庭總月收入須達到十萬二千元，才有辦法生養一個小孩。但主計總處統計，台灣三十歲以下每戶家庭收入，平均每月可支配所得僅七萬八千元，就算年齡拉高至三十～四十歲，平均每月可支配所得也只有八萬九千元。

新手爸媽收入不夠，但小孩出生後的開銷，想省都不能省。國內市調公司調查國人育兒支出，高達四成五新手爸媽認為，育兒最大開銷是「托育／保母費」，另外，有超過三成認為是「醫療費用」。

衛福部統計，在○～六歲這個年齡層，平均每人每年的醫療費用，高達一萬六五三七元，比七～十八歲這個年齡層（七○六八元）高出兩倍。此外，每一百名嬰幼兒，就有十六位因疾病或傷害住院，高於國人平均住院率的兩倍。

其中，嬰幼兒住院醫療排名中，以呼吸系統疾病最多，平均每三個住院的小孩，就有一個是因為流行感冒、過敏性鼻炎、支氣管炎等呼吸系統疾病引起。不明原因如發燒、呼吸異常、昏迷、熱痙攣等則占七％，排名第五。

如果能在小孩出生時，提早替子女投保住院醫療險，就能轉嫁醫療開銷費用，緩解照顧子女的經濟壓力。從嬰幼兒最容易發生的風險來看，預算有限的新手爸媽，可以從住院醫療險（日額）和實支實付醫療險開始規劃。

此外，含醫療給付的意外險也應納入保障範圍。根據統計，台灣十五歲以下死因，第一名為意外傷害；雖然《保險法》規定十五歲以下不給付身故保險金，但兒童是燒燙傷的高危險群，一旦發生燒燙傷意外，後續住院治療所費不貲。

雖然燒燙傷屬於意外事故，但須注意的是，意外險不一定包含燒燙傷，各家保險公司規定不一，家長在投保時須留意條款內容，有「特定燒燙傷」或「重大燒燙傷」保險金給付的商品，才能轉嫁嬰幼兒發生燒燙傷意外的風險。

重大托育事故頻傳 專屬保母責任險問世

除了醫療費用外，「托育／保母費」也是育兒的必要開銷。保守估計，如果不是父母或家人自己帶，小孩四歲之前的托育費用，依送托單位的不同，金額約在十六萬～六十六萬元不等。

不過，把小孩托給別人照顧，父母的擔憂恐怕不只是錢的問題。光是今年，台灣就傳出至少六起虐嬰事件，且多半發生在托育中心或保母家中。根據彭婉如文教基金會統計，歷年台灣發生的重大托育事故，前三名依序為「窒息」、「頭部撞擊」、「嬰兒搖晃症」，且大多是托育人員或保母照顧時注意力不足所致。

為降低托育事故，提升居家托育品質，二○一四年保母登記制正式實施，針對保母資格、收托人數、托育環境等均有明確規範，此外，更要求托育人員「收托兒童之當日，投保責任保險」。換句話說，居家保母也須投保責任險。

依規定，托嬰中心或幼兒園須投保公共意外責任險，居家保母雖然也須投保責任險，但過去因為沒有專屬保單，所謂的保母責任險其實是指「公共意外責任險附加保母托育管理責任條款」。

直到去年十二月，保險局核准兩張托育人員責任保險，台灣專屬的保母責任險，才算真正問世。托育人員責任保險，保障保母因過失行為而違反提供托育服務應盡的注意義務，造成受托育的嬰兒、孩童體傷或身故，保單最低提供每人五十萬元的保障，每一事故最高一百萬元、每年最高賠償二百萬元，一年保費約四八○元。

雖然托育新制擴大補助、托育人員責任險問世、各縣市生育補助逐年增加，但並不代表年輕人對於生兒育女的擔憂已經獲得解方。能用錢解決的問題都不是問題，如何創造友善的生育環境，仍考驗台灣政府的智慧。

幼兒遊戲受傷最常見 教育部規定學校要保險

靖娟兒童安全文教基金會調查指出，全台幼兒園有五％～十％比例將幼童活動空間設在地下室及四樓、五樓甚至更高樓層，台北市更有近三成比例在地下室，違規事小，不利幼童在意外中逃生事大！若缺乏管理，出事了才想到要改善已經來不及。

另外，有五十一．四％的受訪家長表示孩子曾在幼兒園受傷，其中以「遊戲受傷（六十五．六％）」、「滑倒或跌倒（五十二．七％）」、「打鬧受傷（二十六．六％）」為大宗，校園安全十分重要。

因此，高中以下學校及幼兒園都須投保「公共意外責任險」，只要第三人（包含學生）在校園內發生意外都能獲賠，校園安全、兒少人身安全有基本保障。

除了公共意外責任險主約，其他附加條款也能將保障範圍延伸，如幼兒園以娃娃車接送孩童、每天下午廚房阿姨煮點心、老師帶孩子到校外遊戲場玩……，就屬於「各級學校暨幼兒園責任附加條款」的保障範圍。此外，幼兒園常另租大場地舉辦親子活動日，幼兒園也可以投保「校外教學或活動責任附加條款」保障孩童和家長。

至於「附加被保險人」條款，則承保校園的受僱人（包含兼任教師、代理教師、行政人員…… 等），因工作中發生意外導致第三人體傷、死亡、財物損失，所須負的賠償責任。

怠忽職守 罪名太沉重！ 教職員有保險 守護老師

幼兒園的孩子與其他年紀的學生不同，危機意識較低、對外界更好奇，且遇到危險較不懂得自我保護；老師一次要顧二十、三十個，孩子一旦離開老師的視線範圍發生意外，老師可能被冠上「怠忽職守」的責任。教育風險如此高，市面上就有產險公司推出「教職員責任險」，保障教育第一線人員疏失造成學生傷亡被要求的賠償責任。

教職員責任險的保費依照保額或各級學校計算，多在兩千元以下，根據統計，二○一三～二○一七年，每年投保件數都在五千五百件～六千三百件左右，國泰世紀產險意外險部協理林鈞仁說，依過去承保經驗來看，投保者以國小、國中的教職員為多。「公共意外責任險、學保的被保險人非教職員本人，不是實際受保障的對象，」林鈞仁解釋，若事故要究責到教師身上，這兩種保險都沒辦法協助教師處理訴訟和賠償問題。但因高中以下學校已經統一投保校園公共意外責任險，教職員責任險的投保風氣並不盛。

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來源：《現代保險雜誌》 357 期

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