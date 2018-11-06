專訪北市聯醫陽明院區心臟內科主任 江碩儒醫師

文●方雪俐 攝●劉振豐

採訪前江碩儒醫師的助理告知「江醫師正在搶救一個急診病人，請你們稍等」。一個小時後江碩儒匆忙現身，「暫時救起來了！」他的表情參雜著有驚無險的欣慰。「病人突然倒地被送進來，邊電擊邊穿導管裝支架，總共電了二十幾次！」又是一次高難度的救援行動。看著江碩儒額頭上清晰可見的手術帽痕跡，腦海裡浮現日本電視劇《醫龍》中每次「救心」成功，醫療團隊鼓掌的感人畫面。

救人是醫師的天職，也是心臟科醫生經常要面對的事，但是像這樣分秒必爭的搶救行動能否成功，卻必須看醫師的經驗、醫術與是否具備良醫特質而定。

學經歷背景亮眼 江碩儒是名醫更是良醫

二○一二年日本天皇因為心血管嚴重堵塞，必須進行手術，當時執刀的是東京順天堂大學醫學院心臟科教授天野篤，也是整個醫療團隊中唯一不是東大的醫生。在天皇御用醫療團隊束手無策之際，天野教授臨危授命並成功執行任務，七十八歲的天皇不只順利復原，手術後三個月更遠赴英國參加女王壽宴。天野醫師與順天堂大學因而一夕爆紅。

江碩儒是目前台灣心臟科唯一取得順天堂大學醫學博士的醫師，而這位日本家喻戶曉，享有「神的手」美譽的天野教授，正是江碩儒博士論文口試的主考官。江碩儒說，當初選擇順天堂大學進修不只因為該校學風自由，很歡迎外國研究人員，更因為心臟科是該校的強項。

在進入順天堂大學之前，江碩儒獲得公費留學補助，分別在加州大學聖地牙哥分校與哈佛大學麻州總醫院研究節律器與超音波，學經歷都非常亮眼。但是就像曾邀請江碩儒到學校講授「醫療法」的僑光科技大學財經法律系主任徐志明教授說的，以學經歷背景、技術和受病人歡迎的程度來看，江碩儒稱得上名醫，常看到江碩儒連八、九十歲的長輩都能夠聊開，完全沒有大牌醫師的高不可攀。很多名醫因為病人太多或太忙，看診時無法靜聽病人敘述及充份了解病況，但從對病人的用心、耐心與細心以及每天花在醫療工作的時間來看，江碩儒不只是名醫也是良醫，「如果說視病如親是良醫的標準，我覺得江醫師是做到了！不難理解為什麼有這麼多病人不顧路途遙遠，就是要找他看診，而且他到哪個醫院就跟到哪」。

三合一專精心臟醫師 跨領域國內少見

徐志明說，江碩儒的良醫特質在很多方面都可以看得出來，不論教學、研究、看診到手術都一樣用心、認真。

在研究方面，江碩儒不只經常到國外進修、研究、定期發表論文，還為心臟的三大問題──心臟病、心律不整與心肌梗塞，各寫了一本書。這三大領域在很多醫院的醫療分工其實很細，卻同時是江碩儒的專長。但是心臟的問題很複雜，醫師常用的專業術語，病人大多有聽沒有懂，「我寫這三本書既是一種反思也是一種訓練，希望把這三大心臟問題用圖與文字表達到一般民眾看得懂，我看診時也會直接翻書用圖解釋心臟問題給病人聽。」江碩儒說。

一天只睡五個小時 靠兩三杯咖啡提神

但是就像他的助理說的，「上午的診江醫師都看到下午，下午的診通常早上就開始看，看到晚上八、九點是常有的事」，沒門診時又排滿了導管手術，助理說「江醫師幫病人做導管手術有時做到晚上八、九點甚至更晚」。怎麼有空寫書？江碩儒笑笑說「每天少睡一小時，一週就多出七小時了！」那麼他每天睡幾小時呢？「四、五個小時吧！只有假日才能夠睡到六、七個小時補眠。」徐志明說他自己和父母親都是江碩儒的病人，據他觀察，即使看診時間超長，江碩儒也不露疲態。

問江碩儒怎麼做到的？他毫不猶豫的說「喝咖啡啊！通常一天要喝兩、三杯。」他帶點靦腆地說，「我們常跟病人說生活要規律、睡眠要充足、要運動、不要抽煙、不要喝酒……，其實除了不抽煙之外我都沒做到，三餐不定時、睡眠不足、沒時間運動都是常態，偶有應酬也難免喝點酒。」

不久前檢查發現三酸甘油脂超標，江碩儒立刻改變飲食習慣，飯量減半、多吃菜、不吃甜食，並利用假日上跑步機一小時，才一個月就降到正常值，體重也因而減了五公斤。或許就是這種說到做到的毅力與成功者特質，才能造就這樣的良醫。

更多內容詳見現代保險新聞網 http://www.rmim.com.tw。 請至現代保險網路書城 http://www.rmim.com.tw/bookstore / 或 各大連鎖書店，購買或訂閱現代保險雜誌。

歡迎加入＜現代保險 Fb 粉絲團＞＆＜現代保險 LINE＠好友＞

Facebook 請搜尋：現代保險健康＋理財雜誌 RMi

LINE 請 ID 搜尋：＠rmi888

讓您每天接收最新保險資訊！

來源：《現代保險雜誌》 357 期

更多精彩內容請至 《現代保險雜誌》