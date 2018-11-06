鋐寶月底轉上市 新品明年Q2放量 業績估增逾1成

仁寶 (2324-TW) 集團旗下網通廠鋐寶科技 (6674-TW) 將掛牌上市，總經理王昱賢指出，明年在無線設備、網路設備新品出貨，加入下半年拓展中南美市場效益漸顯，法人估明年業績可望年增 1-2 成，鋐寶將於 11 月 8 日起競價拍賣，競標底價每股 28.32 元，預計 11 月 28 日掛牌上市。

鋐寶目前為歐洲第一大智慧有線電視家庭閘道器品牌供應商，歐洲市占率達 40%，全球市占率約 10%，排名第三，近年鋐寶以用戶端設備為核心出發，提供 MSO 運營商寬頻網路及無線傳輸和遠端監控系統整合服務。

法人指出，雖然今年第四季客戶還在認證新品階段，加上部分客戶處於觀望態度，出貨狀況恐較平緩，不過待驗證告一段落，明年第二季起新品開始放量出貨，在 ASP 提升約 50% 的情況下，可望推升明年業績成長 1-2 成。

此外，目前鋐寶也隨客戶陸續打進美國、中南美洲市場，公司預估，明年美國布局效益尚不明顯，不過中南美洲營收占比可望提升至 10-15%，其餘 8 成仍為主要歐洲市場。

鋐寶配合初次上市前公開承銷辦理現金增資發行新股 6116 張，其中 4160 張採競價拍賣，競價拍賣從 11 月 8 日起至 12 日止，並依投標價格高者優先得標，競拍底價為 28.32 元，每標單最低為二張，以價高者優先得標，於 11 月 14 日上午 10 時開標，預計 11 月 28 日掛牌上市。