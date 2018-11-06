滬深三大股指低開低走均跌超1% 創投板塊持續漲停潮

今日，滬深兩市股指集體小幅低開，兩市整體上呈現出震蕩式走低的格局，創業板指走勢相對更弱。盤中僅創投和上海板塊表現活躍，創投板塊持續火熱延續昨日的漲停潮;昨日強勢的次新股則慘烈殺跌，成為資金殺跌的主要對象，拖累指數迅速下行。臨近上午收盤，股指開始震蕩整理，上海本地股、自貿區板塊持續拉升，稀土、基建板塊聞風而起。

截止午間收盤，滬指收報2637.35點，跌1.05%，成交859億;深成指收報7705.57點，跌1.70%，成交額1059億;創業板收報1328.90點，跌1.48%，成交額318億;滬股通淨流出3.37億，深股通淨流出7.47億。

從盤面上看，創投、上海自貿區、石油礦業、燃氣等板塊漲幅居前;次新股、白酒、數字中國、分散染料、化工新材料等板塊跌幅居前。

消息面上，11月6日，中國國際進口博覽會進入第二日，上海市副市長吳清今天在首屆中國國際進口博覽會上透露，上海自貿區的擴大範圍將會“相當大”，其具體情況將很快披露。吳清表示，上海自貿區的新設片區範圍將比想象中還要大。

巨豐顧投認為，總體上，近期市場連續反彈過程中，雖然有政策暖風的不斷刺激，但是市場顯然已經出現分化：一是前期強勢的證券板塊多次衝高回落，而銀行保險更多開始掉頭，金融股略顯持續動能不足;二是題材股開始活躍但沒有絕對的核心，殼資源、人工智能、創投概念持續性有限，不能有效聚集人氣，創業板短期又迎來利空;三是外部幹擾再次來襲，謹防全球影響的波及。所以，我們需要看到的是市場短期已經發生了重要的變化，即分化逐步加大，賺錢效應開始減退。此種情形下，還是建議適當放慢追逐的步伐，在維穩期間，市場輕易不會一蹴而就，中期繼續保持跟進勢頭下，短期等待回落的波段低吸。