上海司度案結案 中信海通國信三券商違法事實不成立--證監會

中國券商--中信證券(600030-CN)(06030-HK)、海通證券(600837-CN)(06837-HK)、國信證券(002736-CN)周一晚間同時發布公告稱，收到證監會的結案通知書，稱針對三家券商與司度（上海）貿易有限公司開展的融資融券業務涉嫌違法違規案，證監會經審理認為，三家公司的涉案違法事實不成立，決定該案結案。

因在2015年“股災”期間違規為上海司度提供融資融券業務，證監會曾對中信、海通、國信證券三家公司與司度的相關業務是否涉嫌違反相關規定展開調查，並於2017年5月發布行政處罰事先告知書，上述三大券商分別被證監會罰款3.08億元、255萬元、1.04億元，並沒收違法所得。

中國證監會上周曾稱，就市場關切的問題，近期證監會將減少對交易環節的不必要幹預，引導更多增量中長期資金進入市場等。此前國務院副總理和一行兩會領導共同喊話，支持國內資本市場。

中國股市滬綜指周一震蕩收跌，終止此前連續四日漲勢。分析師指出，今日國家主席習近平在首屆進博會上宣布將在上交所設立科創板並試點註冊制，市場預期對流動性有一定沖擊。受此影響，創業板指數先揚後抑盤中跳水，帶動滬綜指震蕩下跌，金融股和消費股走弱也對大盤形成拖累。

路透北京11月6日 - 發稿 侯向明； 審校 吳雲