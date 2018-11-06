創業家10月營收年增逾三成 雙11加持Q4業績挑戰新高峰

創業家 (8477) 旗下包含生活市集、好吃市集兩大電商平台，以及旗下持股子公司的 B2B2C 平台松果購物，10 月份營收 3.94 億元，約與上月營收表現持平，但較去年成長 32.72%，創歷年同期新高紀錄；累計 1-10 月份合併營收達 40.26 億元，年增 37.76%。創業家指出，10 月份再添金流策略結盟夥伴「街口支付」，成功導流近 2 成新客訂單；延續下半年以點數經濟為發展核心，特定品項專館點數回饋開跑，帶動衛生紙品項表現尤佳，10 月份綜合銷量較前月成長 1.3 倍；雙 11 首波前導活動首度推出點數回饋互動遊戲，受到廣大消費者響應，上線首週即發出數十萬集集點，亦大幅帶動站上流量及商品買氣；今年低溫提早報到，保暖、驅寒相關商品買氣提前湧現，10 月份整體銷量年增 1.1 倍。



而松果購物則表示，10 月歸功於兩大波段促銷優惠，今年首度推出「國民狂歡節」為雙 11 備戰暖身，主打高 CP 值家居商品及 MIT 商品，衝高交易額較平日達雙位數成長，第二波「換季百賞」精選數百項換季商品，結合新款爆品天天上、特價再祭出限定破盤特殊價等優惠，帶動消費者天天固定回購的習慣。



創業家總經理廖家欣表示，10 月份宣布攜手「臺大國際產學聯盟」啟動 AI 技術合作，而面對電商年度大檔雙 11，將全面活用「點數」為最大迎戰利器，輔以 AI 人工智慧強化大數據分析、優化各式個人化推薦功能，將在雙 11 主活動推出整點互動集點遊戲，以期創造多波段的流量高峰，期待運用多元攻勢再創營收獲利新紀錄。



廖家欣認為，今年雙 11 與去年同樣落在假日，對於行動購物已占 7-8 成的創業家及松果購物皆具極大優勢，將以行動端優勢及 AI 強化服務及營運績效，並搭配全站免運及價格折扣回饋，再造第四季業績高峰。