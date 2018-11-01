創業家大數據、整合綜效助攻 前三季獲利年增近200% EPS 2元

創業家 (8477) 旗下包含兩大電商平台生活市集、好吃市集，以及旗下持股子公司的 B2B2C 平台松果購物，前三季受惠於平台整合及大數據精準行銷，獲利較去年同期成長近 200%，EPS 達 2 元，前三季營收、獲利皆創上櫃後新高紀錄。創業家第三季營收 11.84 億元，年增 30.71%，本期淨利 1261 萬元，年增 278%，毛利率 16.93%，營益率 0.42%，EPS0.56 元；累計 107 年前三季合併營收 36.33 億元，年增 38.33%，毛利率 15.76%，營益率 0.98%，本期淨利 4,524 萬元，年增 198%，EPS2 元。



創業家表示，第三季主要受惠於傳統節慶與時勢造節，帶動整體營運表現亮眼；中元、中秋兩大檔期帶動相關用品、食品銷量成長，其中中秋烤肉商品營收更較去年同期增 1.3 倍；開學季則大幅拉抬大型家電及 3C 高單商品買氣，而今年首開的機車專區亦開出銷售紅盤；首波特定品項專館點數回饋開跑，帶動衛生紙、牛排商品 9 月份的業績寫下歷年同期新紀錄。



而子公司松果購物則於 7 月起展開大型品牌家具「客約配送」服務，並於 8 月開通 7-ELEVEN 超商取貨服務，積極拓展新服務進而挹注一波全新商機，為整體營運注入正向動能。



展望第四季零售業旺季，創業家指出，面對雙 11 購物節，今年主攻點數經濟，輔以策略聯盟優化金物流服務、祭出多元深度回饋，並搭配 AI 人工智慧深入自動化廣告配置及客製化個人推薦；而松果購物將以 AI 和行動端佈局兩大優勢，結合線上互動遊戲等多元活動，增加消費者黏著度並挹注雙 11 買氣；將全力衝刺第四季節慶檔期以及雙 12 活動，期望帶動第四季乃至全年營收、獲利再創新高峰。