貴金屬盤後─就業報告較預期強勁 黃金收低5.30美元

美國今日公布 10 月就業報告較預期強勁，黃金價格因而下跌，本週溫和收低。

12 月黃金下跌 5.30 美元，或 0.4%，收於每盎司 1233.30 美元。本週下跌 0.2%。

12 月白銀下跌 2.1 美分，或 0.1%，至每盎司 14.756 美元，本週則上漲 0.4%。

美國 10 月新增就業達 25 萬人，大幅高於預估的 20.8 萬人。失業率仍為 3.7%，亦為 48 年低點。10 月平均每小時工資較去年同期上升 3.1%。

分析師已警告，強勁的就業報告將對黃金構成壓力，因預期聯準會 (Fed) 將持續升息，推升債券殖利率與美元。

美國 10 年期債券殖利率上升 6.2 基點至 3.201%。追踪美元兌一籃六種貨幣走勢的美元指數上漲 0.3% 至 96.542。

分析師亦討論世界黃金協會 (WGC) 週三公布的第三季黃金需求報告。該報告顯示央行的買盤強勁，消費者胃口亦增加。

下週二，美國將進行期中選舉，Fed 的政策會議亦將於下週舉行。黃金在連續四週週線上漲後，今日進行整理。

其他金屬交易方面，1 月白金上漲 1.5% 至每盎司 875.70 美元，本週上漲約 5%。12 月鈀金上漲 2.1% 至每盎司 1104.50 美元，本週上漲約 1.7%。12 月銅上漲 3.1% 至每磅 2.807 美元，本週收高 2.4%。