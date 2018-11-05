新壽董事洪文棟辭世 因握4%新光金股權 新勝接班人受矚目

新光金控 (2888-TW)、新光人壽的大股東暨董事洪文棟昨 (4) 日病逝，享壽 82 歲；洪文棟掌舵的新勝公司目前握有新光金控 4.28 億股約 4% 股權，在他辭世後，新勝董座由誰接班，且是否牽動新光金股權，將備受矚目。

洪文棟是知名的骨科醫生，他的父親洪萬傳，與吳火獅、林登山三人一起創立新光實業。洪文棟 2017 年 2 月正式接下新光金的主要大股東－－新勝公司董事長、王田毛紡董事長，同時也是新光人壽董事。

目前新勝是新光金第三大股東，持股比率 3.97%；王田毛紡持股 1.01%，是新光金的第十大股東。

而洪文棟辭世後所遺缺的董事席次，新光人壽表示，將俟適當時機另行改派。

新勝因為是第三大股東，除了由洪文棟代表在新壽擔任董事以外，法人代表為洪文棟最小兒子洪士琪、吳東明及林伯翰，占有 3 席董事。

洪文棟辭世後，新勝董座由洪士琪接班的呼聲很高，但無論是否由外傳的洪士琪接班，接班人對新光金的態度，是否牽動新光金股權，都將備受矚目。

而新光人壽面對該公司董事洪文棟辭世，今天特地發布新聞稿緬懷洪文棟，文中指出洪文棟還曾當選 2 屆立法委員，為民喉舌，催生「人體器官移植條例」讓更多病患獲得適時援助；更是爭取台北市立木柵動物園大熊貓團團、圓圓順利來台的重要推手。

新光人壽表示，洪文棟先生的辭世讓家人、親屬、至親好友、社會各界及企業員工均感悲慟哀傷，治喪事宜將秉承其心意低調處理，不舉辦公祭，僅開放親友追思弔唁。