〈台塑四寶業績發表〉10月營收除南亞 三寶年增幅均逾1成 台塑化年增最亮眼

台塑四寶今 (5) 日公布 10 月合併營收共 1515.29 億元，月減 0.4%，年增 19.6%，除台塑 (1301-TW) 營收較 9 月增加 8.9% 外，其餘三寶營收均較上月衰退，若與去年同期相較，除南亞 (1303-TW) 外，其餘三寶均較去年同期增加逾 1 成，以台塑化 (6505-TW) 表現最強勁，年增幅達 3 成。

台塑

台塑 10 月合併營收 196.86 億元，月增 8.9％，年增 18.7%；前 10 個月累計營收 1937.03 億元，年增 13.8%。

台塑表示，由於客戶為趕年底美中貿易關稅提高 25% 前出口，加上 10 月台塑 PVC 價格配合國際行情調降價格，出貨量增加，使 PVC 銷量月增 2.8 萬噸；液鹼配合客戶船期安排，9 月出貨延至 10 月，使液鹼銷售量月增 3.9 萬噸；EVA 從 10 月起進入中國與越南鞋材旺季，使 EVA 銷量月增 0.8 萬噸。整體而言，10 月銷售量差增加 18.3 億元。

與去年同期相較，台塑指出，由於去年 PVC 寧波廠受天候不佳封港影響，今年客戶購料積極，且去年麥寮 HDPE 工廠定檢，今年正常生產，使銷售量差增加 18.7 億元；價格方面，由於杜拜原油與丙烯合約平均價格，分別較年同期增加 43% 與 24%，推升丙烯下游衍生物衡情，加上 AE 與 AN 同業歲修廠數比去年多，使市場供給減少，銷售量差增加 12.3 億元。

南亞

南亞 (1303-TW)10 月合併營收 275.13 億元，月減 3.8%，年增 5.6%；前 10 個月累計營收 2828.5 億元，年增 12.8%。

南亞表示，10 月銷售量差漸少 10.2 億元，銷售價差減少 0.6 億元。其中，化工產品除可塑劑系列為保留庫存外，其餘受到需求減少影響，使營收減少 10.1 億元；電子材料產品進入傳統淡季，營收減少 4.4 億元；聚酯產品 9 月受到美國南卡廠颶風影響，運送進度延後，使 10 月營收遞延增加。

與去年同期相較，南亞指出，今年銷售量差增加 4.4 億元，銷售價差增加 18.9 億元。其中，聚酯產品由於市場需求優於去年，加上原料成本推升，使售價高於去年，營收增加 9.7 億元；化工產品除 EG 減少 2.1 億元外，BPA 與可塑劑均較去年同期增加，整體化工產品營收增加 4.4 億元；塑膠產品營收增加 1.1 億元。

台化

台化 (1326-TW)10 月合併營收 360.7 億元，月減 2.4%，年增 13.9%；前 10 個月累計營收 3423.59 億元，年增 17.5%。

台化表示，10 月銷售量差減少 1.9 億元，銷售價差減少 6.8 億元。其中，台化受到 PTA-3 停車定檢 14 天影響，產銷減少 1.3 萬噸，為影響最甚者，台化廠整體營收減少 7.7 億元，福懋減少 1.5 億元，台化出光增加 3 億元，越南 FIC 增加 2.2 億元，台灣醋酸增加 1.1 億元，台化寧波增加 0.9 億元。價格方面，受到美中貿易戰影響，市場不確定性加大，石化品與塑膠品行情均下跌。

與去年同期相較，台化指出，銷售量差減少 7.7 億元，其中，今年由於 PX 因 ARO-2 廠定檢完成，初期可供銷量較少，加上 OX 產銷調整，與萃餘油回售塑化減少，影響 15.8 億元，使台化整體營收減少 16.3 億元；台化出光增加 5.5 億元，台化寧波增加 1.5 億元，台灣醋酸增加 1.1 億元。價格方面，油價較去年同期高，加上下游需求優於去年，帶動石化、塑膠產品價格，銷售價差增加 51.5 億元。

台塑化

台塑化 10 月合併營收 682.6 億元，月減 0.4%，年增 30.2%；前 10 個月累計營收 6437.83 億元，年增 26.4%。

台塑化表示，10 月銷售量差減少 2.6 億元，銷售價差減少 0.1 億元。其中，煉油事業營收月減 2.3%，售量部分，重油加氫脫硫第一套單元實施定檢，使銷售量減少 159.3 萬桶，惟油品平均售價較 9 月每桶增加 1 美元；烯烴事業方面，10 月平均產能利用率 96%，較上月的 91% 提升，使總銷量月增 3.3 萬噸。價格部分，丙烯下游需求強勁，價格走揚，而乙烯與丁二烯則由於供給過剩走弱，10 月均價較 9 月每噸減少 24 美元。

與去年同期相較，台塑化指出，銷售量差增加 30.7 億元，銷售價差增加 127.8 億元。其中，煉油事業部分，原油煉製量較去年同期提高，油品售價也較去年同期每桶增加 19.1 美元，使營收增加 41.7%；烯烴事業部分，10 月產能利用率為 96%，與去年同期相當，產品平均售價則較去年同期每噸高 107 美元，使整體營收增加 4.4％。