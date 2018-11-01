三大法人攜手買超52.62億元 外資期現貨不同調

台股今 (1) 日上漲 42.61 點或 0.43%，收在 9844.74 點，成交金額 1275.25 億元，三大法人全數買超，合計買超新台幣 52.62 億元，不過外資期貨布局空單，期現貨不同調。

今日外資及陸資買超 40.92 億元，投信買超 0.5 億元，自營商買超 11.2 億元，三大法人合計買超 52.62 億元。

期貨方面，外資今日布局空單，未平倉餘額降為 3.37 萬口，投信回補多單 1581 口，空單未平倉來到 2.56 萬口，自營商曾持多單 759 口，未平倉餘額 2033 口。

外資今日買超第一名元大滬深 300 正 2 5.99 萬張，第二名富邦上証正 2 1.67 萬張，第三名南亞科 9501 張，第四名群創 9266 張，第五名華邦電 7818 張，第六名台達電 6024 張，第七名光寶科 5650 張，第八名宏碁 4670 張，第九名國泰中國 A50 正 2 4357 張，第十名 4192 張。

外資賣超第一名友達 2.8 萬張，第二名 1.29 萬張，第三名聯電 1.25 萬張，第四名兆豐金 1.02 萬張，第五名玉山金 9221 張，第六名晶電 5633 張，第七名中華電 4583 張，第八名元大 S&P 原油正 2 4222 張，第九名中石化 3987 張，第十名第一金 3770 張。

投信買超第一名台郡 2131 張，第二名台辦 2127 名，第三名南茂 2127 張，第四名上海商銀 1046 張，第五名智邦 1021 張；賣超第一名元大台灣 50 反 1.07 萬張，第二名 2907 張，第三名新興 2488 張，第四名裕民 2137 張，第五名中鋼 1850 張。

自營商買超第一名元大滬深 300 正 2 3.35 萬張，第二名富邦上証正 2 6903 張，第三名中信金 3881 張，第四名國泰中國 A50 正 2 2731 張，第五名元大 S&P 原油反 1 2487 張；賣超第一名元大 S&P 原油正 2 8868 張，第二名富邦 VIX6273 張，第三名元大台灣 50 反 1 3598 張，第四名富邦 NASDAQ 反 1 1977 張，第五名國泰臺灣加權反 1 1589 張。