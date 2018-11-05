傳奇前三季每股淨損1.71元 《風之國度》擬在台上市

傳奇網路 (4994) 公布第三季季報數字，前三季合併營收為 6.73 億元，公司適逢產品轉型過渡期間，營收和去年同期持平，營業損失 1.47 億元，稅後淨損 1.89 億元，每股虧損為 1.71 元。傳奇指出，第三季遊戲收入主要來自於自製研發線上遊戲《幻想神域》、《星界神話》以及手機遊戲《幻想神域：啟源女神》及《星界：王冠》。



傳奇授權祖龍遊戲開發製作之《幻想神域 R》於 8 月中在台上市，獲各方玩家迴響；日本子公司代理《幻想神域》及手遊《星界：王冠》人氣不減，為傳奇網路集團主要營運動能之一。



累計前三季合併遊戲收入及權利金收入為 5.67 億元及 1.06 億元，分別較去年同期下滑 3.77% 及成長 2.76%，占整體合併營收 80% 與 20%。



傳奇日前授權《拉普拉斯的神子》遊戲 IP 與中國簡悅開發全新手遊《風之大陸》，於 7 月中在中國上市，營收表現不俗，近期也將以《風之國度》為名在台灣推出，已開放玩家事前登錄，傳奇將持續擴展多元化經營觸角。