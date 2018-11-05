捷必勝-KY在手訂單逾2億元 法人估Q3有望轉盈

新加坡工程設備租賃商捷必勝 - KY(8418) 下午舉行法說會，董事長林永車親自主持，他表示，第三季營收明顯成長，目前來看，在手訂單 2 至 2.3 億元，預期到明年第二季業績持續成長無虞，儘管明年第一季有過年會下來，但將比往年成長。法人估，捷必勝第三季有機會轉盈，全年力拚損平。捷必勝自 7 月起營收逐月成長，自結 9 月營收 2.58 億元，月增 41.13%，年增 75.59%；累計前三季營收 14.37 億元，年增 24.33%。其中第三季營收約為 6.14 億元，較第二季 4.37 億元成長逾 40%。



以地區來看，新加坡占營收比重為 50-55%，東南亞市場 35-40%，其他地區為 10%，其中東南亞又以泰國為最大營收來源，其次為馬來西亞，未來希望海外占比由目前 17-25% 拉高至 25-30%。



捷必勝第三季營收表現亮眼，林永車指出，主要代理中國設備大廠 Sunward 的鑽孔機銷售至當地廠商，約有近 30 台，預估未來 1-2 個月可望續增，以一台價格約 50-80 萬美元來看，成為今年業績成長主要動能。



目前捷必勝海外最大來源是泰國，林永車指出，泰國今年因政府沒有撥補預算，因此工程延宕，馬來西亞是第二大營收來源，又因大選因素，工程進度也是落後，盼明年上半年能夠改善。



林永車表示，目前來看，預期到明年第二季都會持續成長，尤其新加坡到 2020 年都會很好，孟加拉則積極找合作夥伴，公司這 1 到 2 年重點會在新加坡及馬來西亞市場。



針對中美貿易戰狀況，林永車認為，全球經濟發展仍以亞洲為主，東協自貿區、一帶一路等區域經濟結構效益在未來幾年將持續發酵，加上捷必勝區域夥伴價值已逐步彰顯，重要性不可或缺。



林永車表示，避貿易戰，基礎建設成避風港。牛津經濟研究報告，全球電力、水資源及交通運輸供需缺口持續擴大，吸引富豪及主權基金加碼投資，預估 2016 至 2040 年，年投資總額將達 3.2 兆美元。美盛投顧表示，隨著人口快速成長及各國政府大力推動經濟發展，基建需求日益增加，預期 2050 年全球人口增長到 100 億元，到 2030 年全球基建資產將增長 124% 並超過 110 兆美元水準。