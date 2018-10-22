捷必勝-KY與KANAMOTO合資成立新公司 擬11月5日舉行法說會

新加坡工程設備租賃商捷必勝 - KY(8418) 日前與 KANAMOTO 在馬來西亞吉隆坡成立合資公司 KNE，捷必勝持股 51%，雙方合作共同發展馬來西亞市場。同時捷必勝也預計 11 月 5 日召開法人座談會。



捷必勝指出，馬來西亞在東南亞具有重要交通、經濟及戰略位置，且礦產資源豐富，基礎建設正陸續興建中，是不可忽略之市場。而 Kanamoto 多年來持續加碼投資東南亞各國之建設，與公司策略相同，因此雙方達成共識，共同發展馬來西亞市場，合資設立 Kanamoto & JP Nelson Equipment，其中捷必勝持股 51%，Kanamoto 占 49%。



捷必勝表示，未來將全力發展馬來西亞設備租賃市場，盼能在 1-2 年內占穩市場，爭取一席之地，主要以發電機、空壓機、壓路機、高空作業車、高壓噴槍及小型吊車等土建或公共工程所需之設備。



原先捷必勝在 JB 設立的公司將全力著眼於地基工程所需設備，係屬大型設備之租賃 & 銷售。



捷必勝指出，目前新加坡已收到客戶預訂 20 多台鑽孔機，將持續依照廠商供貨時程，陸續交貨，新加坡未來 1 年的工程有南北高速公路、政府組屋、第五航廈的第四階段等工程，會陸續開工或開標，捷必勝將積極把握機會，預期今年營收及獲利會優於去年。