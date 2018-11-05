港股終止3連升跌551點U+A0U+A0U+A0 保利協鑫逆市升逾18%

港股3天勁升1900點後回軟。11月5日港股低開436.01點；之後跌幅輕微收窄，最高見26146.81點，最少跌339.54點；於下午13:00跌幅擴大至日內低位25747.52點，最多跌738.83點；隨後跌幅再次收窄。恒生指數收市報25934.39點，跌551.96點或2.08%；成交金額收縮至924.5億港元。

本周市場充滿不確定性，雖然首屆中國進博會今天舉行，同日伊朗迎來美國全面制裁。美國中期選舉成為全球最觸目焦點，美聯儲利率決議或將按兵不動。央票出海， 做空人民幣難上加難；10月經濟數據出爐，中國進出口、通脹會否放緩，亦為市場所關注。

騰訊(00700-HK)繼續成為大市推手，不過這次是拖低大市主要動力。騰訊上周五升破300港元大關，收市高見303.6港元，見逾一個月高位後，蟹貨湧現，今天收市報292.4港元，跌11.2港元或3.7%；成交金額79.47億港元。騰訊宣布，目前《王者榮耀》健康系統已經穩定運行並順利升級，即將完成全體用戶強制公安實名校驗。為了更好的保護未成年人健康上網，集團將把這項防沉迷措施作為標準配置，在全線遊戲產品中啟用。

中國平安(02318-HK)收市報78港元，跌1.05港元或1.3%；工商銀行(01398-HK)收市報5.44港元，跌0.12港元或2.2%。

其他跌幅較大活躍股份還包括吉利汽車(00175-HK)，收市報16.68港元，跌0.48港元或2.8%；吉利上周股價連升26%或3.54港元，高見17.16港元。

友邦保險(01299-HK)收市報62.2港元，跌2.05港元或3.2%；友邦上周連升6港元或10.3%，高見64.25港元。

創業板半新股永續農業(08609-HK)跌得最傷。收市報0.475港元，跌1.025港元或68.3%，為最大跌幅股只；成交金額達1.35億港元。該股今天表現異常波動，曾於早上創下新高，高見1.85港元；然而於中午收市前18分鐘，卻瞬間急挫近72%，至低位0.465港元。該股招股價為0.5港元。

農業銀行(01288-HK)逆市上升。收市報3.58港元，升0.01港元或0.3%。中國農業銀行2018年前三季度業績，股東應佔溢利1716.11億元人民幣，同比增長 7.25%；每股盈利0.51元人民幣。

美團點評-W(03690-HK)收市報62.15港元，升0.8港元或1.3%；中國石油化工(00386-HK)收市報6.66港元，升0.07港元1.1%。

光伏股造好。保利協鑫能源(03800-HK)股價亦顯著反彈，升0.09港元或18.7%，收市報0.57港元；成交金額2.1億港元，升至近2個月高位。《上海證券報》引述業內消息報道，國家能源局上周五(2日)組織召開太陽能發展「十三五」規劃中期評估的成果座談會，會上強調了光伏仍是國家重點支持的清潔能源，未來會得到更多支援，2022年前國家會持續提供補貼，2019年光伏行業相關政策則會加速出台。