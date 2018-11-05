是方Q3每股賺1.78元 前三季EPS 5.52元 雲服務年成長逾六成

是方電訊 (6561) 公布第三季合併財報資料，其中第三季營收 5.8 億元，稅後淨利 1.2 億元，每股盈餘(EPS)1.78 元；累計前三季營收為 16.96 億元，年成長 7.7%；營業毛利 6.6 億元，毛利率 38.99%，營業淨利 4.1 億元，營益率 24.52%，稅後淨利 3.56 億元，合併稅後盈餘 3.54 億元，年增率 28.32%，每股盈餘 5.52 元。是方表示，IDC 機房服務比去年同期增加 14.3%；雲端服務較去年同期大幅度成長 63.4%；是方強調，IDC 網際網路資料中心進駐率逐年增加，加上雲端服務營收比重大幅提升，在國際及國產雲相關服務強勁運轉力道帶動下，可望持續推升第四季營運成長。



此外，是方結合國內外市場需求，積極展開水平與垂直布局，透過國產雲與國際雲的接軌與串聯，擴大雲端產業鏈為策略布局方向，希望能在短時間內，持續提升雲端服務營收在總營收的佔比。