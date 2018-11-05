西安千億國企任用資淺職員為高層董事 財政局長遭免職

陝西「西安高新控股」是總資產超過人民幣千億元的大型國企，卻在 2 個月前高層更動，任用 3 名年輕女性主管，其中 2 名新董事更是剛大學畢業未滿 3 年，引發輿論質疑。公司在 4 日公告 3 人已被停職調查。5 日凌晨，西安官方再次通報，西安高新區財政局長已遭免職。

通報指出，高新區財政局違反管委會國有企業管理人員任用的相關規定，擅自變更企業法人代表及董事，經研究後，決定免去王進傑西安高新區財政局局長職務。

這次事件引發外界質疑之處，在公司於 9 月 14 日所發布公告，公告稱已於 9 月 4 日召開股東會，更動了董事長、總經理、法定代表人及部分董事。其中，新任董事長兼總經理由 1984 年出生的李甜擔任，兩名新董事朱玥月、趙雪瑩分別為 1993 年及 1995 年出生，從大學畢業 3 年及 1 年。

由於這是國有企業而非民營企業，卻找資歷尚淺的員工為董事，在網路上引爆輿論質疑。

西安高新財政區官方於 11 月 3 日回應，表示對 3 名管理人員的相關問題做了調查了解，未發現影響公司正常運營的社會關係。

11 月 4 日，西安高新區財政局再次發聲明稱，西安高新區紀工委已經介入，正在調查 3 名擔任高新控股董事長、董事的年齡、學歷、資格和社會背景是否合規。目前已決定對 3 人停職，並啟動相關法律程序。在接下來，將對所屬國有企業全面展開調查。

5 日凌晨西安官方通報指出，她們並沒有特殊的家庭背景。目前，李甜月工資 4351 元人民幣、朱玥月工資 3600 元人民幣、趙雪瑩月工資 4200 元人民幣，在任職前後薪資無變化。

公開資料顯示，西安高新控股是一家總資產超過人民幣千億的控股公司。2018 年上半年債券半年度報告顯示，截止 2018 年 6 月 30 日，西安高新控股的總資產為人民幣 1270.38 億元，淨資產為 402.74 億元。其旗下控股、持股的公司超過 20 家。