劍麟Q3每股賺近2元 Q4進入旺季 股價盤中攻頂鎖住

劍麟 (2228) 第三季季報為今年單季高點、前三季每股賺 5.08 元，由於季報表現不差，加上第四季進入旺季，激勵今天股價開高後直奔漲停，並以 69.4 元鎖住，量能明顯放大。劍麟第三季合併營收為 10.95 億元，年增 0.25%，稅後淨利 1.51 億元，年增 1.74%，每股盈餘為 1.99 元；累計前三季營收為 31.61 億元，年減 3.51%，稅後淨利 3.85 億元，年增 7.45%，每股稅後盈餘為 5.08 元。



劍麟指出，看好第四季進入傳統汽車銷售旺季，主要客戶備貨力道的增溫將有助整體訂單能見度保持高檔，目前全球車市雖然受到中美貿易戰影響呈現銷售趨緩情況，但在品牌車廠針對新車款持續導入更多安全配備規格不變趨勢下，劍麟未來整體汽車事業部營運仍可保持成長。



針對中美貿易戰衝擊，劍麟指出，前三季美國地區營收比重僅約 7%，受加徵關稅的產品項目數量也不多，影響有限，也使得第三季營運持續成長。