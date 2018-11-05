湯石照明第三季中國OBM業務成長 占營收比重上升到16-17%

湯石照明 (4972) 公布第三季財報，中國 OBM 業務成長，占營收比重由上半年 15%，上升到 16-17%，單季毛利率保持 34% 水位，單季稅後淨利 3120 萬元，每股稅後盈餘 0.78 元，合計前三季稅後淨利 1.94 億元，每股稅後盈餘 4.88 元。湯石照明因持有大峽谷 - KY(5281)4200 張，中長期投資約 1700 張，其餘為短投，大峽谷股價漲跌，牽動其今年第一、二季業外營運表現，第一季業外挹注 2.27 億元，稅後淨利攀升到 2.35 億元，每股稅後盈餘為 5.69 元，但第二季大峽谷股價從 130 元回挫到 78 元左右，業外轉為虧損 9 千萬元，導致單季轉為虧損 6400 萬元，每股虧損 1.6 元。



第三季大峽谷均價區間落在 78 元之間，並未影響湯石照明第三季業外營運表現，不過 10 月以來，大峽谷股價自 78 元急挫到 10 月 25 日 35.5 元低點，跌幅達 54%，若是在今年 12 月 31 日之前，大峽谷股價無法彈升回到 78 元均價之上，第四季湯石照明業外恐有虧損的壓力。



湯石照明投資大峽谷時間約二～三年，經過配股息，長期投資部位持有成本降至 30 元以下，日前湯石照明董事長湯士權說，只要今年全年大峽谷均價在 36 元之上，對於公司業外有挹注，今年本業、業外都是正向一年。