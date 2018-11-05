〈APG評鑑開幕〉顧立雄：金融業投入反洗錢 人力資源暴增數10倍

亞太防制洗錢組織 (APG) 今 (5) 日登場，金管會主委顧立雄表示，過去這段期間，為因應評鑑，金融業者在人力、資源的投入都遠較過去有數倍甚至數 10 倍，並反映在可疑交易申報數量及品質的提升，對協助查緝不法犯罪，發揮相當大的效果。

顧立雄表示，為保護合法合理的商業活動，確保金融市場的安全及秩序，避免金融業成為非法犯罪的工具，多年以來，「防制洗錢及打擊資恐」一直都是國際間重視的議題。隨著國際金融自由化程度日益提高，金融商品與新興科技的蓬勃發展，洗錢手法亦不斷翻新，國際間對防制洗錢議題的重視程度與日俱增。

顧立雄表示，金管會也密切注意 FATF 近期發布的相關報告，包括：發展虛擬資產的 AML/CFT 相關法規與監管指引、提升法人透明度與實質受益權資訊的可及性、推動公私部門對風險基礎方法之理解與執行、支持金融科技 (FinTech) 與監管科技 (RegTech) 就數位身分辨識等科技的發展等，並研議相應的監理措施。

為統合防制洗錢及打擊資恐工作，金管會於 2015 年成立跨局處的專案小組，並且已完成金管會 AML/CFT 策略藍圖，依五大面向持續推動，包括：完備法制及基礎建設與國際接軌、持續推動以風險為基礎的監理、提升業者及民眾對洗錢 / 資恐風險的認知與強化宣導、監控新型態金融業務洗錢 / 資恐風險，適時採取因應措施，及強化國內及國際監理協調合作等。

顧立雄表示，過去這段時間，金管會持續強化與各部會及公私部門間的合作協調，除了與法務部間成立已久的聯繫會報及與各同業公會共同組成的工作小組外，這幾年金管會也陸續和中央銀行、財政部、經濟部、內政部警政署等部會建立或強化有關 AML／CFT 的聯繫、合作機制。

在與私部門合作方面，金管會與各金融同業公會及周邊單位，每年均辦理數百場的教育訓練，並累計發布超過 70 份的指引。

顧立雄還指出，金融業者本身在人力、資源的投入都遠較過去有數倍甚至數十倍，並反映在可疑交易申報數量及品質的提升，對於協助執法機關偵辦、查緝不法犯罪，維持社會安定，發揮相當大的效果。

顧立雄強調，為因應 APG 第三輪相互評鑑，金管會及所有金融機構及會計師，都在各自工作崗位上，積極因應及準備，以精進實地評鑑表現，並讓防制洗錢及打擊資恐成為公、私部門的遵法文化。希望我國透過 APG 的相互評鑑機制，持續提升我國在防制洗錢及打擊資恐的整體效能，讓我國金融體系更加透明、永續發展且為國際社會所信任，相信這也是大家共同的期待。