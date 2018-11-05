中華電活化資產 首波鎖定楊梅、萬華 預計明年初動工

中華電信 (2412) 年初宣布配合社會住宅政策，將釋出閒置土地建物，優先供員工租用；董事長鄭優昨天表示，目前楊梅研究院園區預計投資 3 億元蓋現代智慧大樓，規劃 128 戶，將在明年初動工。針對台北地區，規劃萬華和長春兩處，萬華預計可釋出 56 戶，擬明年初動工，長春地段還在規劃，不過需等待台北市政府點頭同意。中華電信昨日舉行集團婚禮，共有 72 對新人參加，由鄭優擔任證婚人，他在典禮過程中作了以上表示，根據內政部最新統計，2018 年 1-9 月共有 9.4 萬對新人結婚，結婚率千分之 4.03，為歷年同期最低，中華電信帶頭衝刺結婚率，昨日在圓山大飯店舉辦「中華電信 2018 年員眷集團結婚」，從 2010 年以來，中華電信已促成 408 對幸福佳偶，誕生逾 500 位中華電信寶寶。



此外，中華電信日前公布第三季合併營收 527.1 億元，年減少 6.6%；歸屬於母公司業主淨利為 85 億元，年減 16.2%；每股盈餘 1.1 元。累計前三季每股盈餘 3.49 元，財測達成率僅 67.2% 至 72.7% 間。由於受到市場競爭，ICT 業務因會計認列方式改變延後認列，以及行動營收低於預期，全年財測要達標較辛苦。