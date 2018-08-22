宇峻《創世群英》雙平台上市 將可挹注Q3業績

由宇峻奧汀 (3546) 自研的 3D 國戰手機遊戲《創世群英》，今日在 iOS 及 Android 雙平台上市，預估將可挹注第三季業績。 《創世群英》強調 360 度全方位的視角，讓玩家體驗來自四面八方敵軍威脅的刺激感，彷彿置身三國亂世。



宇峻旗下手遊新作《決戰亞爾薩》已於 6 月初於全球 27 個國家的 App Store、Google Play 雙平台上線，推出第一週就獲得不錯迴響，每天有超過萬名以上玩家湧入。除了在雙行動平台上線以外，《決戰亞爾薩》在 Steam 平台推出，將成為下半年宇峻的主要動能。



宇峻表示，今年將推出 7-10 款的遊戲，是遊戲作品推出最多的一年，例如與北京暢遊合作的二次元新作品《伊蘇》，該 IP 與有 30 年歷史，屆時將有望吸引忠實玩家回流。另外，宇峻也取得日本知名 IP《七大罪》開發權，將同時開發頁遊與手遊，上市時間未定，但會以日本、台灣兩大市場為營運重點。



除了遊戲開發以外，宇峻也善用旗下 IP，將經典 IP 授權海外，並進行泛娛樂製作。例如《幻想三國誌》授權給中國最大動漫集團奧飛娛樂，並開發為手遊版，今年底有望推出。而《幻想三國誌》也跨足影視，由中國天鵬文化拍攝為古裝劇，將於今年第四季開播，期望透過影視，擴大 IP 綜效。