【馮冠華專欄】港股ADR 大跌，今天走勢看A股表現

11 月 5 日推 - 南方 A50ETF (2822)

1）上週五港股市況總結：在中美貿易戰疑似有曙光下，港股在上週五暴升，並以全日的最高位 26486 點收市，報復式反彈 1070 點，創近十年最大單日點數升幅。大市成交按日急升約 43% 至 1703 億，滬深港通總成交按日也大升約 46% 至 185 億，流向為淨流入，但金額只有 5.4 億。北向仍為淨流入，金額大升至 174 億 的歷史新高。50 隻藍籌股全部報升。



板塊方面，升勢極全面，只有本地電訊股較弱。做空方面，佔大市成交上升至 14.3% 水平。牛熊証街貨最新比例是 44:56，重貨區方面，熊証上移至 26500-26549，牛証上移至 25150-25199。

簡評：一個突如其來的領導人對話電話、一段匪夷所思的草擬潛在貿易條款消息、再加上十月跌了超過 2800 點的恆指，以及來得及時的人民幣反彈，這些一同創造出了上週五，十年未曾一見的恆指過千㸃升幅。從資金流方面看，升市極具說服力，北向投資 A 股的金額更令人鼓舞，上週提及的壞消息免疫力，也發生在一眾手機設備股上（對蘋果的銷售落差毫無反應）；但相信大部分投資者和筆者一樣，對於川普是否有誠意和中方恊議仍存一個大問號。



上週五，美國那邊傳來的貿戰消息也極混亂，港股的 ADR 也大幅回吐，所以港股今天低開或是共識。但投資者或許要注意明天早上，首屆中國國際進口博覽會，習總將會出席開幕儀式，並發表演講。其言論若能令 A 股造好，港股也未必太差。週末也見報告指，李克強總理已經提出並且督促財務部門抓緊制定明年大規模減稅降費的方案，消息對 A 股也是正面。

在油價再下滑及人民幣再上升下，上週提及的航空股和紙業股，今天還可秤先。港珠澳大橋的客流量在開通的第二星期有顯著增加，本港零售股及澳門博彩股是消息相關板塊，可留意。若市況逆轉，那上週五走弱的本地電訊股，如數碼通（315）、香港寬頻（1310）及香港電訊（6823）或見資金回流。至於高危股，應是騰訊及手機設備股無疑了。

2）美股上週五市況總結：美股早段因貿易戰有緩和憧憬而造好，但美國白宮經濟顧問庫德洛否認白宮正草擬潛在的貿易條款，加上優於預期的就業數據，令市場憧憬聯儲局將於下月再次加息，以及蘋果公司的 iPhone 銷量令人失望，美股三大指數轉升為跌，其後川普再話同中國貿易磋商有好大進展，指數跌幅又收窄，最終道指收跌 110 點或 0.43%，標指及納指也分別下跌 0.63% 及 1.04%。美匯指數回升至 96.50，人民幣離岸價曾急升至 6.8486，收報 6.8931 水平。十年期債息也回升至 3.22%。紐約期油再下挫至 62.86 美元，VIX 上升約 1% 至 19.51。港股 ADR 急回 415 點，相當於恆指 26071 點水平。

3）個股訊息（資料來源 - 信報、蘋果日報）

利好 ：

創維 （751）- 公佈的 6 個月數據屬正面

金界 （3918）- 主席在 10 月 31 日至 11 月 2 日均有增持公司股份

利淡 ：

翠華（1314）- 盈利預警

國美 （493）- 盈利預警

富智康 （2038）- 盈利預警

廣州富力（2777）- 建議發新 H 股

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