貿易戰衝擊開始 香港9月零售額僅增2.4% 連升19月止步

中美貿易摩擦開始打擊香港零售業，9 月零售業總銷貨額為港幣 366 億元，年增 2.4%，不但遠遜市場預期的 6.7%，亦是去年 6 月以來最低成長，連升 19 個月止步。

9 月零售業總銷售額較 8 月大幅放緩 7 個百分點，從各個細項分析，雖然未有任何分類項目銷貨價值達雙位數增長，實際上卻只有煙酒、服裝、眼鏡、汽車及汽車零件銷售較去年同期下跌；惟合共佔零售銷售超過 1/3 的珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物，以及其他消費品成長幅度均顯著放緩，其中珠寶首飾等放緩幅度最大，僅年增 2.2%，較 8 月減少 18.6 個百分點。

珠寶鐘錶等奢侈品過去近一年，在大陸客大舉「掃貨」下，一直是支撐香港零售增長的主力，走勢亦與整體零售息息相關。

香港《明報》引述子珠寶鐘錶主席鄧鉅明表示，公司 9 月營業額年跌 20%，當中高價產品 (港幣 20 萬元以上) 的銷情跌幅最大，相信受人民幣貶值、中美貿易戰及市况欠佳影響。他預計，最快要到 11 月中美貿易戰前景轉趨明朗，才有望扭轉行業弱勢。

值得注意的是，9 月零售成長低於預期，或會影響香港第三季 GDP 表現。香港第二季 GDP 相較第一季下跌 0.2%，第三季較第二季若再下跌，便會出現技術性衰退。

星展香港經濟師謝家曦認為，除非中美元首在 11 月底的二十國集團 (G20) 峰會會面時解決貿易爭議，否則貿易戰對出口、投資和零售的影響會擴大。

香港第三季濟增長數據將在 11 月中旬公布，星展維持今年香港經濟成長 3.3% 的預期，在上半年已成長 4% 之下，意味下半年經濟成長降至 2.6%。

展望 10 月零售銷售，謝家曦表示，「十一黃金周」旅客訪港人數較去年上升，預料零售數據會反彈；估計第四季的零售增長會降到 5% 至 6%，比 8 月成長速度 9.5% 為低。

累計今年前三季，預估零售業總銷貨價值年增 11.1%；總銷貨數量則年增 9.6%。