這一份2018年第3季全球智能手機出貨量報告 說出華為與小米布局成績

根據Counterpoint市場監測服務的最新研究，全球智能手機出貨量每年下降3％，在2018年第3季度錄得3.868億部。目前排名前10位的企業佔據了79％的市場份額，剩下600多個品牌競爭剩下的21％市場。

三星在本季度以19％的市場份額繼續領跑智能手機市場。三星的智能手機出貨量連續第四個季度下降，儘管該公司創下了印度有史以來最高的智能手機出貨量。中國企業繼續保持增長軌跡，在中國以外的市場表現強勁。雖然Apple iPhone的出貨量每年持平，但這些設備的收入增長了29％，平均售價為793美元。

廠商排名方面，三星出貨7,230萬部位列全球第一，但按年增長下跌13%；華為出貨5,200萬部排名第二，按年增長33%；前5名中增幅排第二的是小米，當季出貨3,570萬部年增25%，位列第四，而蘋果公司(Apple Inc.)、OV(OPPO和vivo)則保持穩中略有增長。

在首十位(TOP 10)手機廠商中，操盤諾基亞的HMD以71%的強勢增幅引人關注，而聯想(含Moto)、LG則雙雙出現雙位數的跌幅。

對於中國廠商華米OV來說，海外市場的佔比愈來愈重要，其中小米當季在國內市場出現16%的下滑，但海外83%的增長。同期，華為在海外市場的出貨增幅也達到60%。

單以中國市場來說，今年第3出貨量前5位名次變更為華為、vivo、OPPO、小米、Apple。不過，總出貨量同樣下跌8個百分點。

在對智能手機市場下滑的評論中，Counterpoint Research副總監Tarun Pathak表示，“這是全球智能手機市場連續三個季度首次下滑。這可歸因於中國，美國和西歐等發達市場的需求疲軟，這些市場幾乎佔全球智能手機銷量的一半。缺乏有意義的創新和智能手機構建質量的提高正在導致更換週期延長。“Pathak先生評論中國品牌的強勁表現補充說：“儘管國內市場下滑，但中國品牌OPPO，vivo和小米在一季度智能手機出貨量創下新高。華為還能夠保持其5000多萬智能手機出貨量，並在2018年第三季度保持第二的位置。這表明兩家公司正在減少對本國的依賴。隨著品牌進軍亞太地區和歐洲，這些品牌將進一步擴展到中國以外的地區。“

評論這一市場趨勢時，研究分析師Shobhit Srivastava指出，“新興市場的增長是由中國智能手機廠商引領的，他們冒險走出中國以獲取銷售額。這些原始設備製造商提供的產品加劇了競爭，旗艦型號中常見的許多特性和功能現在逐漸擴散到較低的價格範圍。這也影響了新興經濟體的本地智能手機廠商，這些新興經濟體正在努力維持立足點。“

Srivastava先生補充說：“中國原始設備製造商通過以合理的價格提供有競爭力的規格，推動新興市場中低價位的平均銷售價格上漲。這些原始設備製造商還為那些無法負擔旗艦設備的用戶打造了“實惠的高級”細分市場。然而，考慮到許多新興市場的宏觀經濟因素，未來還存在許多挑戰。它將需要的不僅僅是一款經濟實惠的智能手機產品，可以讓用戶在短期內從功能手機切換到智能手機。“