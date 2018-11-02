港股3天狂升1900點U+A0 騰訊市值暴漲近5000億港元

中美兩國元首通電，貿易緊張局勢略為舒緩，人民幣飈升，環球股市亦興奮起來；港股強勢持續，愈升愈勇。11月2日港股開市已高開564.44點，於早上10:06左右升幅略收窄至25909.71點，為日內低位，最少升493.71點；午後升勢再擴大，並以全日最高收市，恒生指數報26486.35點，升1070.35點或4.21%，成交金額重上千億，高達1703億港元。港股急漲3天，累計升幅達1900.82點或7.7%。

恒生國企指數報10687.77點，升408.45點或3.97%。

11月恒生指數期貨於15:56報26472點，升1130點；未平倉合約逾16.4張。

12月恒生指數期貨報26519點，升1149點，未平倉合約近1.6萬張。

股王騰訊(00700-HK)重振雄風，收市報303.6港元，貼近全日高位收市，升25.8港元或9.3%，為4周以來高位；市值高達2萬8889億港元，3天累計升51.4港元或20.4%，3天內市值飈升近5000億港元，達4895億港元。是日成交金額亦增加至199.29億港元，佔大市成交金額11.7%。

中國平安(02318-HK)收市報79.05港元，升4.1港元或5.5%。建設銀行(00939-HK)收市報6.58港元，升0.27港元或4.3%。

吉利汽車(00175-HK)漲幅最凌厲，升11.7%或1.8港元，收市報17.16港元。還有港交所(00388-HK)，收市報227.2港元，升13.6港元或6.4%。銀河娛樂(00027-HK)漲9.5%或4.15港元，收市報47.9港元。

舜宇光學(02382-HK)漲10.3%或7.5港元，收市報80.5港元。招商銀行(03968-HK)升7.1%或2.2港元，收市報33.15港元。中國人壽(02628-HK)亦見漲6.5%或1.02港元，收市報16.74港元。

港股再現狂歡，不知道你是高高興興參與其中，還是仍坐擁一手蟹貨冷眼旁觀? 狂歡過後，市況能否持續? 還是再一次曇花一現? 善變的美國總統，下一次又出甚麼招? 一切仍是不確定?!

文: 周燕芬