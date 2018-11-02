私有化告吹致股價暴跌！國浩集團上演竹籃打水一場空

今年7月初被大股東提私有化的國浩集團(00053-HK)在昨日舉行了法院會議及特別股東大會，就公司私有化等相關決議案進行表決。而最終出爐的結果顯示，經過了四個月的推進工作之後，國浩集團私有化一案還是未能通過大會的批准——該議題在法院會議中被超過35%的獨立股東反對，至此，國浩集團宣告其私有化失敗。

根據國浩集團11月1日晚間的公告，在當天舉行的法院會議上，該私有化議題獲67.46%（5049.55萬股）計劃股東持有的股份數贊成，及32.54%（2436.1萬股）反對；獨立計劃股東中則由64.78%（4481.24萬股）贊成，及35.22%（2436.1萬股）反對。由於表決中的反對票多於一成，而贊成票少於75%，國浩集團私有化旋即失敗：

（國浩私有化議案表決結果 來源：港交所）

竹籃打水一場空：私有化失敗股價一朝暴跌逾20%

話說國浩這私有化議案一經宣告失敗，最為嚴重而直接的傷情首先就表現在公司的股價上。這裡有必要交代一下四個月前公司未提私有化時的大致情況，那就是從國浩今年以來的股價走勢來看，在6月之前其股價約有四個月的時間一直處在110元（港元下同）以下水平，整個6月則先漲後跌相對波動，6月27日國浩股價跌回112.6元。

7月2日，國浩通過公告正式對外宣布其於6月29日獲大股東郭令燦家族提出私有化要約，當時要約方給出的私有化方案是建議以每股135元私有化國浩股份，較其當時最後一個交易日收市價溢價14%。同時，公司計劃在私有化生效後以實物方式向股東支付分派附屬豐隆金融（HLFG）最多2.91億股普通股作為特別股息。

應該說，當時國浩的私有化方案在溢價變現方面對普通投資者還是具有一定吸引力的，這個重磅消息也在短時間內刺激國浩股價暴漲至127元以上水平，其後更一度向上突破133元，及至11月1日因待發法院會議及特別股東大會結果而盤中停牌前仍報131.5元：

（國浩近半年股價走勢圖，來源：港交所）

在私有化告吹之後，11月2日國浩一經復牌股價就暴跌，盤中最低跌至100元，險守百元關口，跌幅最大達23.95%；截至11月2日收盤，國浩終報100.4元，全日跌幅23.65%。只能說，資本市場的殘酷就是這麼真實！想想四個月來維繫的股價高位如今可以說是“一朝回到解放前”了，當真是有種竹籃打水一場空的感覺。

此前，大股東郭氏提出私有化要約國浩時，曾寄希望於通過該私有化舉措促使要約人，即國浩的控股股東集團GuoLine Overseas（持有國浩71.88%股權，為郭令燦及郭氏家族擁有的Hong Leong 的間接全資附屬）與國浩的整合，為GuoLine Overseas提供更大的靈活性，同時支持國浩及其附屬公司業務的未來發展。

在國浩私有化理想藍圖中，成功私有化國浩亦將透過簡化架構及減少與合規和維持股份上市地位有關的開支而節省集團成本，令國浩能夠完全集中其資源於業務的運營。不過眼下隨著私有化的失敗，這些小算盤都得往後挪一挪了。

業績波動難改，盈利結構脆弱

1983年於港股主板上市的國浩，背後大股東郭令燦也是個金融大拿，其在馬來西亞及香港經營及投資銀行多年。而國浩自身作為一家投資控股公司，業務範疇則更為廣泛，主要涉及自營投資、物業發展及投資、酒店及休閒、金融服務以及石油燃氣等五大分部。

最近幾年，國浩的經營業績表現很是波動。如下表所示，自2015財年至2018財年，國浩的整體業績可以說是相當地跌宕起伏了。總體而言，2017及2018財年公司的業績要好過2015及2016財年，起碼營業額扭轉了前面兩年的跌勢取得了較為可觀的增長了；經營溢利大體上與營業額的表現相若，這兩年維持了單位數增長。

但國浩近年的股東應占淨利潤卻表現跳脫，2015財年及2016財年連續錄得顯著下跌後，在2017財年幾乎翻倍大漲了98%，但今年9月初公佈的截至2018年6月30日止財年業績顯示，公司在2018財年的淨利潤再度錄得20%的下跌：

具體而言，國浩現有的五大業務分部在近年的整體表現都並不平穩。以2018財年為例，年內集團物業發展及投資分部大放異彩，為其貢獻了62.47億元除稅前溢利，按年同比勁升1.24倍；與此同時，公司自營投資業務受各大市場市況波動的投資環境影響，經營溢利同比大跌了92%至僅3.27億元，表現震盪。

其實以國浩目前的發展態勢而言，來自金融市場的巨大不確定性似乎是令其整體盈利模式顯得更加脆弱了，在這樣的背景之下，私有化固然是一個值得一試的改變集團現有局面的方法，但既然眼下這條路已經被“封死”，國浩就應該想想其他出路了。

話又說回來，在資本市場摸爬滾打了多年，國浩自身的基礎實力還是有的，即便此番嘗試私有化碰了壁，對於公司來講也不是什麼大不了的事，回頭踏踏實實把現有業務經營好也就罷了。當然這話說起來是容易，誰不想安安靜靜就把錢賺了呢？只是國浩面臨的一些問題也急需正視並尚待解決，比如過於分散而競爭力並不穩定的業務形態等，但願私有化不成的國浩能夠定下心來好好清掃發展路上的障礙吧。