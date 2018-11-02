台灣主要報紙重要財經新聞 2018年11月2日

亞洲 10 月工廠景氣與出口訂單轉弱，依據日經的採購經理人指數（PMI），台灣、馬來西亞與泰國的製造業景氣陷入萎縮，南韓與印尼景氣減緩，反映美中貿易戰的衝擊擴大。分析師警告，最糟情勢可能尚未來臨。

台股當沖交易高燒不退，根據統計，今年以來上市櫃當沖成交值正式破 10 兆元，昨日大漲的國巨、玉晶光及揚明光均為熱門當沖股，突顯「助漲助跌」效果，台股行情下一步，熱門當沖股絕對是不可或缺觀察指標。

MLCC 大廠華新科公布第 3 季財報，單季毛利率首站 7 字頭，高達 70.7％，與國巨毛利率進入黃金交叉，累計前三季 EPS 達 30.69 元。由於本益比偏低，華新科今（2）日起將上場護盤，買回區間價位為 140～200 元，預計買回 1,000 張庫藏股。



經濟日報

大同條款 市場派選後發動

散戶進場 搶便宜美元

台灣製造業 PMI 跌破榮枯線

工商時報

當沖發燒 成交值破 10 兆

救內需 陸 2 年內報銷 1 億輛燃油車

驚豔! 華新科毛利率 70.7%

聯合報

國安局證實偵蒐臉書

高所得免繳稅 戶數愈來愈多

跨境電商開發票 再延一年

蘋果日報

全球股市挫咧等 美創紀錄發債 2.6 兆

景氣瀕萎縮 中國擬財政刺激

美通膨怪獸甦醒 Fed 恐加速升息

中國時報

95 退費當發獎金 最高領 11 萬 4

漲了近半年 桶裝瓦斯喊降 50 元

反洗錢 50 萬不限現金 全要查

自由時報

美網路協會：數位貿易壁壘 中國最嚴重

高通陳若文：5Ｇ生態系 台灣要抓住機會

國巨被降目標價 法人促實施庫藏股