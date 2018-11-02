【華冠投顧】盤中解析：月線壓力已至

劉彥良 分析師

昨晚川普熱線習近平相談甚歡，接下來雙方將在 G20 前一日進行會面。貿易戰衝突降溫，帶動美股繼續反彈，四大指數皆成功挑戰月線，今天台股也同樣跟進，盤中高點 9902 點差不多就是月線所在。

不過月線扣抵高檔還在下彎，加上過去萬點支撐已變成壓力，故指數反彈到這邊開始受阻，接下來指數將會進入震盪，個股走勢強弱也會出現分歧，關鍵在於第三季季報以及 10 月營收表現。

盤面上的跌深反彈主角依舊是漲價概念股，繼環球晶 (6488) 後，華新科 (2492) 昨日也宣布實施庫藏股 1000 張，股價跳空漲停鎖單 1.3 萬張。這邊要提醒投資朋友的是，漲價概念股強彈的原因主要在於跌深和第三季財報優異，不過季線還在向下代表趨勢尚未翻多，同時前三季財報是過去式，而第四季步入淡季後營運將有下滑的風險。

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