賭吉利股價未來1年上漲 李書福11億買類ELN衍生產品

吉利汽車 (0175-HK) 主席兼大股東李書福申報，10 月底連續 3 日買入一批為期一年股票掛鈎衍生工具 (equity-linked derivatives)，涉及 8522 萬股，交易總值約港幣 11.329 億元，產品結構與看好收息股票連結債 (ELN) 相若，意味李書福正與投行對賭吉利股價未來 1 年上漲。

吉利汽車今年以來股價一路下跌，昨 (1) 日收漲 2.4%，報港幣 15.36 元。

吉利汽車今年以來股價一路下跌。 (圖：新浪財經)

香港《明報》報導，根據李書福在聯交所申報，他自 10 月 29 日至 31 日連續 3 日買入與吉利股票掛鈎的衍生工具。當中在 10 月 29 日的交易作價為港幣 13.7362 元，買入 5140 萬股；在 10 月 30 日則以港幣 13.88063 元作價，買入 287 萬股；到 10 月 31 日時則以港幣 14.8569 元，買入 2605 萬股。3 日進行的交易，涉及價值高達港幣 11.329 億元，合共 8032 萬股。

申報資料註明，掛鈎票據「如相關股份價格高於某個水平，有權向另一人收取款項」描述，技術上可理解成看好結構的工具，自李書福首日買入掛鈎票據後，吉利股價已連漲 3 天，以昨 (1) 日收盤價港幣 15.36 元計，該批掛鈎票據仍在收息水平之上。

不過，由於到期日均為 2019 年 10 月底，加上欠缺資料交代行使價水平，因此實際判斷李書福在這個賭局，將會入袋為安抑或接貨增持。

參考個別場外平台顯示，目前市面上吉利 ELN 年期大多約 30 個交易日，履約價多為市價折讓 3% 至 5% 不等，不少年報酬率更在約 20% 以上。

近年在對賭自己公司股價最著名的例子，非騰訊 (0700-HK) 主席馬化騰莫屬。他曾在 2009 年與投資銀行訂立「對賭」期權安排，當年騰訊股價水平才只有港幣 40 多元，後來因為股價大漲，導致他在往後 2 年以高折讓減持 1593 萬股，帳面虧損近港幣 10 億元。

李書福這次申報買入的掛鈎票據，涉及股份只有 8032 萬股，相比其申報總數 8522 萬股，相差 490 萬股，意味他或早於 10 月 29 日前已開始買入票據，只是在技術上因為被視作增持股權，至觸及申報股權門檻才需要予以申報。

這次李書福技術上申報擁有該批股份的保證權益下，以吉利現有發行股本計變相增持 0.66% 權益，由原先的 44.7%，提高至 45.36% 權益。