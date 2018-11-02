勝捷企業有限公司 (06090-HK) 德優東阿德萊德學舍峻工

（香港，2018年11月1日）持有並管理優質住宿資產之勝捷企業有限公司（新交所股票代碼：OU8；聯交所股票代碼：06090-HK），宣布已完成發展和建造擁有280張床位的特建學生公寓德優東阿德萊德學舍（dwell East End Adelaide），開發總成本（包括土地成本）約為45.50百萬澳元（約48.7百萬新加坡元或2.6億港元）。

這個21層高的新建學舍位於澳洲阿德萊德（Adelaide）市中心，交通便利，距離阿德萊德大學（University of Adelaide）和南澳大利亞大學（University of South Australia）僅有幾步之遙。學舍距離Rundle Mall購物區僅咫尺之遙，在眾多的餐飲和購物場所以及交通設施附近。

德優東阿德萊德學舍的設計和建造考慮到當今學生的需求，為學生提供最大的舒適度和隱私，有六種設施齊備的戶型類型、單人及雙人房間可供選擇，房間面積從19平方米到38平方米不等。

勝捷企業行政總裁江志明先生表示：「我們相信，這學舍位處市中心的黃金地段，其完備的共用設施對尋找專業管理特建住宿的學生具有吸引力。勝捷會利用我們在英國、美國和新加坡成熟的運營和管理經驗，於德優東阿德萊德學舍為當地學生提供熱情、周到和支援充足的環境。

該學舍是勝捷企業繼2014年收購墨爾本理工大學學舍之後，在澳大利亞的第二項資產。計入這個資產，勝捷的特建學生公寓資產組合包括澳大利亞，新加坡，英國和美國的18個資產，共計5,754張床位。