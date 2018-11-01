【華冠投顧】台股反彈行情選股秘笈

何丞唐 分析師

美股四大指數再揚，道瓊工業指數上漲 241.12 點、漲幅 0.97%、收在 25115.76 點；那斯達克指數漲 144.25 點、漲幅 2.01%、收在 7305.9 點；標普指數上漲 29.11 點、漲幅 1.09%、收在 2736.69 點；費城半導體指數上漲 14.73 點、漲幅 1.24%、收在 1202.3 點。

台股再度進行反攻，早盤加權指數雖一度翻黑，但不久後權值股走升，加上跌深電子股紛紛進行軋空，使大盤終場收在 9844 點，上漲 42 點，成交量為 1277 億元。

盤面上，今日中小型股表現搶眼，包括 2478 大毅、3406 玉晶光、2327 國巨、6488 環球晶、6173 信昌電、2492 華新科、3530 晶相光、5483 中美晶、6111 大宇資、6127 九豪等皆有所表現。

隨著美科技股回神，台股也在電子股重掌兵符之下，吹起反攻號角，接下來蘋果公司將於本週五凌晨發布第三季財報及第四季預期，市場也關注對蘋概股的走勢的影響。

昨天台股開高走高，收最高，空頭開始軋，很多投資好朋友在問，現在可以搶反彈嗎？我直接告訴你：賺反彈的「三大法寶」，因為每一段行情都是從反彈開始，反彈大就叫回升、回升一段時間就叫多頭嘛。現在要賺反彈，有三個要件、三個法寶，送給你，讓你好好挑選個股，一起賺反彈行清。

第一寶：資減券增、法人買超。這個最基本的，你不陌生。

第二寶：領先大盤落底的個股。我先前有講過嘛，就像大盤創新高之前，會有個股先創新高，如矽晶圓、被動元件族群，那時候大盤還沒創新高，2327 國巨、2492 華新科就先創新高嘛。同理，你要去尋找領先大盤見底的股票，那你會問說，被動元件算不算？不算喔，因為大盤這波是先見低點，2327 國巨、2492 華新科還在破底，所以它不符合這個條件。那什麼股票符合？很簡單嘛，6182 合晶、6488 環球晶、3016 嘉晶，都符合嘛。那是今天才漲的嗎？星期一就漲了耶。

第三寶：你要有第一手的產業資訊。你會問說，那現在符合三個法寶的個股還有沒有？當然還有，老師就留給更積極的投資好朋友，11 月份行情剛啟動，趕快先加入 line 吧。

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