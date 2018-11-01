APG洗錢評鑑倒數 過路客來台拿50萬支票交易也要加強確認

APG(亞太防制洗錢組織) 下周一 (5 日) 將來台現地評鑑，金管會今天發布相關法規修法，未來來台的「過路客」除了現金之外的臨時性交易，若達新台幣 50 萬元門檻，銀行都須加強確認客戶身分 (Customer Due Diligence, CDD)，預計 APG 現地評鑑完成日 11 月 16 日起實施。

金管會今天修正「金融機構防制洗錢辦法」（簡稱反洗錢辦法）修正草案，及「金融機構對經指定制裁對象之財物或財產上利益及所在地通報辦法」（簡稱通報辦法）第三條修正草案。本次就反洗錢辦法中有關確認客戶身分、確認擔任重要政治職務人士 (PEPs) 的方式及疑似洗錢或資恐交易申報時程等規定進行修正。

確認客戶身分部分，金管會表示，現行規定是新台幣 50 萬元以上臨時性「通貨」交易，需要加強確認客戶身分，但是修法後，不僅只是通貨，未來來台的「過路客」除了現金之外的臨時性交易，例如支票、有價證券等交易，若達 50 萬元門檻，銀行都須加強確認客戶身分。

在確認擔任重要政治職務人士的方式部分，金管會表示，主要是參考 FATF 標準，要求金融機構應運用適當的風險管理機制進行確認，以免金融機構過度仰賴資料庫。

而疑似洗錢或資恐交易申報時程部分，金管會表示，原規定自發現疑似洗錢或資恐交易之日起 10 個營業日內，向調查局申報。本次修正參照國際做法及 FATF 標準，要求對於符合監控型態者「應儘速完成檢視」，所以，銀行只要檢視到疑似洗錢或資恐交易者，就要求應於簽報專責主管核定後立即申報，核定後的申報期限不得逾 2 個營業日。