房企降價讓利，大部分年輕人依舊背負買房壓力！

“房價”一直以來都是熱議的話題，高漲的房價給奔波於大城市的年輕人生活增添不小的壓力，面對城市的高樓林立，不禁思考何時才能擁有自己的一套房啊？

為了調控樓市，政府也是連連出手，從完善限購、限售政策、強化差别化信貸，到調整住房與土地的供應結構，推進棚改貨幣化安置。在政策的持續影響下，房產市場也逐步進入調整期，這個冬天你準備買房嗎？

房企瘋狂“打折促銷”，是否真的讓利了？

金融財政定向“寬松”的背景下，政府依舊堅持“房住不炒”的總基調，房產調控依然是“從緊”的政策。隨著房產調控政策不斷加碼，限價政策在各大城市也逐步蔓延，以往“金九銀十”的傳統銷售旺季在今年卻略顯失色。

在從緊的調控政策下，不禁嗅到了房產市場一絲悲涼的氣息。為了緩解市場涼意，已經有超10家房企紛紛以降價、打折等多種“讓利”方式主動加入到這場“促銷狂潮”之中。“狂潮”的背後房企是否做到了真正的讓利消費者呢？

北京定福莊北里某項目銷售人員表示，一個精裝項目折後均價每平米7萬元左右，如果全款買房還能享受九四折優惠，而此前該項目擬售價是每平米8萬元出頭。這樣算下來，一套房子付全款，到手價是預售價的八八折，這也意味著一套100平米預售800多萬的房子，實際上全款到手600多萬。而根據我愛我家最新房源信息顯示，一套定福莊北里建築面積為96平米的二手房售價為560多萬元。讓利後的房價依舊在均價水平上浮動，併沒有給消費者帶來驚人的優惠力度，對於大多數消費者來說，房企開發商瘋狂讓利的背後，消費者該買不起還是買不起的節奏。

值得一提的是，隨著房價悄悄走低，成交量也順勢悄悄往下走。以深圳為例，9月份深圳一手房成交量為2248套，平均日成交量不足75套；進入10月份後，部分日期的成交量不足其實，從當前房價來看，促銷本身具有一定的迷惑性。相比很多學過市場營銷學的人都明白“先提價、後降價”的道理。也就是說，房企很多項目預售的價格其實是提高了的，在提價的基礎上再進行降價，這樣一來，實際上的價格相對以前可能不降反漲了，看似大力度的折扣，折扣之後依舊是“望樓興歎”。

尷尬的工資與飙漲的房價

如果說開放商的大規模促銷活動是樓市降溫下的應激反應，那麽對於廣大年輕群體來說，是不是樓市降溫就能擁有自己的一套房了呢？

此時，財華社想為大家奉上一碗“毒雞湯”：即便房價收窄，買不起房的年輕人還是買不起房。

目前來看，年齡在35歲以上的人群基本上都已經購房，而年齡在28歲左右的人群準備在二線城市購房，而年齡在24歲左右的群體基本上還沒有購房意願。而對於大部分由購房意願的年輕人來說，普遍存在一下兩種買房方式：一是父母出錢，全款一次付清；二是，父母幫出首付款，自己每月按時還月供。無論哪種情況，都離不開父母的幫助。而這已經是當今社會的一種普遍現象，似乎大部分年輕人認為父母幫扶買房也變成了一種理所應當。這一現象的背後不得不說當下低工資與高房價的“畸形關係”。